Ibai Llanos se sumó al pedido de la hinchada de Alianza Lima para que Hernán Barcos permanezca en el club. | Foto: composición LR/TikTok/ESPN

Ibai Llanos se sumó al pedido de la hinchada de Alianza Lima para que Hernán Barcos permanezca en el club. | Foto: composición LR/TikTok/ESPN

La salida de Hernán Barcos generó gran controversia entre los hinchas de Alianza Lima, quienes hasta la fecha le piden al 'Pirata' que reconsidere su decisión de seguir en la tienda 'blanquiazul'. Sin embargo, pese a los pedidos de la fanaticada íntima, la directiva decidió no renovarle el contrato al delantero argentino.

Ante esta situación, y aprovechando que se encuentra en el Perú, Ibai Llanos se cruzó con un hincha de Alianza Lima en la vía pública, quien le hizo un curioso pedido dirigido al excapitán y referente del cuadro victoriano.

El curioso pedido de Ibai Llanos a Hernán Barcos

Mientras caminaba tranquilamente junto a su guardaespaldas, un hincha aliancista le pidió al reconocido streamer español que dijera: “Hernán Barcos se quede en Alianza Lima”, a pesar de la negativa de la directiva a renovar su contrato por un año más. Al principio, el influencer preguntó de quién se trataba; sin embargo, al conocer el contexto, no dudó en sumarse al pedido de la fanaticada 'blanquiazul': “¡Barcos, quédate!”, exclamó con convicción el creador del concurso del 'Mundial de desayunos', cuyo ganador fue el pan con chicharrón.

Los hinchas 'blanquiazules' se pronunciaron en redes sociales y agradecieron al creador de contenido por hacerle llegar el mensaje al atacante de 41 años, quien deja el cuadro de La Victoria tras cuatro temporadas, en las que ganó dos títulos nacionales: en 2021 y 2022. No obstante, también se observaron comentarios que opinaron con mucho sarcasmo sobre el pedido del aficionado 'grone' al streamer español. Entre los mensajes más destacados están: 'Me informan que Alianza ya escuchó a Ibai; nuestro viejito se queda', 'Cuando no Alianza Risa', 'Le obligan a decir a Ibai', 'Ya sabes, Barcos, hasta Ibai te lo pide', 'Era para que digas que renueve'.

Cabe recordar que, hace unos días, cuando fue consultado por Davoo Xeneize sobre cuál le parecía el club más grande del Perú, Ibai Llanos dio su opinión y colocó al cuadro victoriano por encima de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

La partida de Hernán Barcos de Alianza Lima ha sido uno de los temas más comentados en el panorama del fútbol peruano. Tras finalizar su entrenamiento con el cuadro 'blanquiazul' el pasado 27 de noviembre, el 'Pirata' se detuvo por un momento para conversar con los medios de comunicación sobre su salida del club.

''Por respeto al club y al hincha, sobre todo al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado, hablamos. No voy a hablar ahora. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, lo hablamos'', sentenció.