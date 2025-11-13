HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Mamá de Zully delata a tiktoker y confirma almuerzo con Óscar Junior: “Un buen muchacho”

La madre de la creadora de contenido mencionó que conoció a Óscar Junior en un almuerzo, provocando un momento incómodo para Zully.

La streamer Abigail Sulamita Salazar, conocida en redes como Zully, protagonizó un curioso momento durante una transmisión en Kick, donde decidió mostrar a su mamá y compartir una conversación espontánea con ella. Todo transcurría con normalidad hasta que, de un momento a otro, su progenitora reveló que conoció a Óscar Junior, cantante de La Bella Luz, con quien la tiktoker fue vinculada sentimentalmente hace varios meses.

Mamá de Zully sorprende al hablar sobre Óscar Junior durante stream de Kick

La situación se volvió incómoda cuando Zully le sugirió a su madre escuchar algo de música durante la transmisión. Sin embargo, la señora respondió que prefería la cumbia y terminó mencionando la canción 'Senderito', interpretada por el propio Óscar Junior. Ese comentario abrió la puerta para que, sin intención de su hija, empezara a hablar sobre el cantante, sorprendiendo a los cientos de usuarios. Incluso mostró su apoyo sobre el delicado estado de salud que atraviesa tras una presentación en Mega Plaza.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino revela cómo su madre se las ingeniaba con sueldo de S/900: "Tenía que dividirlo en tres"

Fue entonces cuando la mamá de Zully recordó que conoció al cantante durante un almuerzo a la que él fue invitado por la propia streamer.

"Es un buen muchacho, en verdad, una vez que fue a la casa, ¿te acuerdas?, en el almuerzo que le invitaste. Buen muchachito, yo valoro a todos los jóvenes que se portan chévere, ni hablar, para qué", comentó, mientras Zully solo atinaba a mostrar un visible gesto de incomodidad ante la inesperada confesión que rápidamente se viralizó en TikTok.

PUEDES VER: Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

¿Por qué se distanciaron Zully y el cantante Óscar Junior?

Aunque no se sabe exactamente qué ocurrió entre Zully y Óscar Junior, su distanciamiento generó diversas versiones, especialmente porque antes fueron relacionados sentimentalmente. También hubo una polémica con otros streamers en relación con La Bella Luz, donde el cantante afirmó que las apoyará 'a capa y espada', incluso si eso significaba perder amistades.

En tanto, la streamer Zully prefirió mantener su distancia. "Primero que nada, decirte que no te perdono, segundo, gracias por dar tu explicación a la gente, tercero: supérame, cuarto, no te acostumbres porque es la última salida que te acepto", indicó la creadora de contenido al artista hace algunas semanas.

