HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Streamers

Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

Streamers Diealis y Cristorata aseguraron que las acusaciones carecerían de fundamento. La acción surge tras sus polémicas transmisiones en Kick.

Cristorata se negó a acudir a citación de la Fiscalía tras denuncia.
Cristorata se negó a acudir a citación de la Fiscalía tras denuncia. | Foto: composición LR/ Kick

Los streamers Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, y Cristopher Puente Viena, Cristorata, se enteraron de que el Ministerio Púbico abrió una investigación en su contra por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología. Los creadores de contenido mostraron su sorpresa durante sus respectivas transmisiones de Kick y cuestionaron la medida. Cabe resaltar, que todo inició en abril del 2025, cuando se detectó que los streamers realizaron transmisiones en donde se habría mostrado comportamientos violentos y mensajes que incitaron a la violencia contra las mujeres, incluidas menores de edad. 

De esta manera, la Fiscalía puso en marcha una investigación contra los populares streamers y se puso en debate la necesidad de establecer una regulación para este tipo de contenido, que suelen presentarse en tono de broma, pero tiene un trasfondo muy cuestionable.

PUEDES VER: Streamer Zully revela que alguien de su entorno le estaría robando: “Voy a poner la denuncia”

lr.pe

Diealis y Cristorata serán investigados por el presunto delito contra la tranquilidad pública

El último martes 4 de noviembre, Diego Aliaga compartió con sus seguidores la citación del Ministerio Público para que rinda su manifestación este jueves 6 sobre el caso que se le está siguiendo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del presunto delito contra la libertad sexual-violación sexual, en agravio de la sociedad.

Diealis mostró la documentación de la denuncia. Foto: Kick

Diealis mostró la documentación de la denuncia. Foto: Kick

De acuerdo con el documento, la investigación preliminar fue abierta el 7 de abril de 2025 en la DEPINCRI Lima. Esta decisión se tomó tras la difusión de una transmisión en la plataforma Kick, en la que el streamer Diealis habría realizado comentarios que generaron controversia. En uno de los videos, se le habría escuchado planificar, junto a un amigo, embriagar a un grupo de mujeres con algún tipo de sustancias.

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios sorprende al confesar que no volvería a ir al Cusco ni para visitar Machu Picchu: "Lo siento"

lr.pe

Al respecto, el streamer Diealis comentó que la denuncia no tendría validez. Aseguró que se contactaría con su abogada y luego se presentará ante las autoridades para rendir su manifestación. "No tiene sentido. Estoy cansado de que se me acuse injustamente. Estoy cansado, me denuncian sin razón, sin pruebas. Me denuncian por un clip", argumentó.

Streamer Cristorata descarta que acuda a citación de la Fiscalía tras denuncia

Por su parte, el streamer Cristopher Puente Viena explicó que se enteró de la denuncia tras una llamada de Diealis. Durante una transmisión de Kick, el joven creador de contenido argumentó que tiene otras actividades programadas y tomó el hecho a la broma. "Voy a llamar a mi abogado. No puedo, tengo pichanga. Yo no voy a cancelar mi pichanga para presentarme en esta...", argumentó.

La denuncia contra el streamer Cristorata se daría a raíz de una transmisión, donde el creador de contenido se contacta con menores de edad, mediante la plataforma de videochat aleatorio OmeTV y les sugiere encuentros. En ese entonces, la plataforma de Kick suspendió sus transmisiones, pero apeló la sanción y retornó 20 días después.

Notas relacionadas
Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

LEER MÁS
Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

LEER MÁS
Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina y revela la razón: “Mi papá se puso a llorar”

Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina y revela la razón: “Mi papá se puso a llorar”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Streamer Zully revela que alguien de su entorno le estaría robando: “Voy a poner la denuncia”

Streamer Zully revela que alguien de su entorno le estaría robando: “Voy a poner la denuncia”

LEER MÁS
Ximena Palomino y tiktokers se despiden entre lágrimas de podcast en canal de YouTube ‘Zalo’: "Gracias por la oportunidad"

Ximena Palomino y tiktokers se despiden entre lágrimas de podcast en canal de YouTube ‘Zalo’: "Gracias por la oportunidad"

LEER MÁS
Youtuber Curwen reacciona a la cuarta candidatura de Keiko Fujimori y critica: "No quiere ser presidenta"

Youtuber Curwen reacciona a la cuarta candidatura de Keiko Fujimori y critica: "No quiere ser presidenta"

LEER MÁS
Carlos Orozco reveló que un exfutbolista de Alianza Lima lo 'choteó' cuando le pidió una foto: "Yo no lo perdono"

Carlos Orozco reveló que un exfutbolista de Alianza Lima lo 'choteó' cuando le pidió una foto: "Yo no lo perdono"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Streamers

Streamer Zully revela que alguien de su entorno le estaría robando: “Voy a poner la denuncia”

Ximena Palomino y tiktokers se despiden entre lágrimas de podcast en canal de YouTube ‘Zalo’: "Gracias por la oportunidad"

Youtuber Curwen reacciona a la cuarta candidatura de Keiko Fujimori y critica: "No quiere ser presidenta"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025