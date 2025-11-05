Los streamers Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, y Cristopher Puente Viena, Cristorata, se enteraron de que el Ministerio Púbico abrió una investigación en su contra por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología. Los creadores de contenido mostraron su sorpresa durante sus respectivas transmisiones de Kick y cuestionaron la medida. Cabe resaltar, que todo inició en abril del 2025, cuando se detectó que los streamers realizaron transmisiones en donde se habría mostrado comportamientos violentos y mensajes que incitaron a la violencia contra las mujeres, incluidas menores de edad.

De esta manera, la Fiscalía puso en marcha una investigación contra los populares streamers y se puso en debate la necesidad de establecer una regulación para este tipo de contenido, que suelen presentarse en tono de broma, pero tiene un trasfondo muy cuestionable.

Diealis y Cristorata serán investigados por el presunto delito contra la tranquilidad pública

El último martes 4 de noviembre, Diego Aliaga compartió con sus seguidores la citación del Ministerio Público para que rinda su manifestación este jueves 6 sobre el caso que se le está siguiendo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del presunto delito contra la libertad sexual-violación sexual, en agravio de la sociedad.

Diealis mostró la documentación de la denuncia. Foto: Kick

De acuerdo con el documento, la investigación preliminar fue abierta el 7 de abril de 2025 en la DEPINCRI Lima. Esta decisión se tomó tras la difusión de una transmisión en la plataforma Kick, en la que el streamer Diealis habría realizado comentarios que generaron controversia. En uno de los videos, se le habría escuchado planificar, junto a un amigo, embriagar a un grupo de mujeres con algún tipo de sustancias.

Al respecto, el streamer Diealis comentó que la denuncia no tendría validez. Aseguró que se contactaría con su abogada y luego se presentará ante las autoridades para rendir su manifestación. "No tiene sentido. Estoy cansado de que se me acuse injustamente. Estoy cansado, me denuncian sin razón, sin pruebas. Me denuncian por un clip", argumentó.

Streamer Cristorata descarta que acuda a citación de la Fiscalía tras denuncia

Por su parte, el streamer Cristopher Puente Viena explicó que se enteró de la denuncia tras una llamada de Diealis. Durante una transmisión de Kick, el joven creador de contenido argumentó que tiene otras actividades programadas y tomó el hecho a la broma. "Voy a llamar a mi abogado. No puedo, tengo pichanga. Yo no voy a cancelar mi pichanga para presentarme en esta...", argumentó.

La denuncia contra el streamer Cristorata se daría a raíz de una transmisión, donde el creador de contenido se contacta con menores de edad, mediante la plataforma de videochat aleatorio OmeTV y les sugiere encuentros. En ese entonces, la plataforma de Kick suspendió sus transmisiones, pero apeló la sanción y retornó 20 días después.