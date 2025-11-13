HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Valentino revela cómo su madre se las ingeniaba con sueldo de S/900: "Tenía que dividirlo en tres"

Gracias a su éxito en TikTok, Valentino Palacios apoyó a su madre abriendo una cevichería, la cual decidió entregarle por completo.

Valentino Palacios revela detalles de su pasado. | Foto: composición LR/ Magaly Medina/YouTube

El tiktoker Valentino Palacios dio detalles de su infancia al contar cómo su madre se las ingeniaba para sostener a la familia con un sueldo mínimo. El creador de contenido, con 5 millones de seguidores en TikTok, relató que muchas veces ese dinero no alcanzaba ni para las necesidades básicas. Ante ello, Valentino buscó apoyar a su hogar y se fue involucrando en las redes sociales.

Tiktoker Valentino revela detalles de su infancia y la lucha de su madre

En una reciente transmisión de TikTok, Valentino Palacios recordó todo lo que tenía realizar su mamá Fiorella cuando recibía un sueldo mínimo de S/900. De acuerdo al tiktoker, su progenitora tenía que cubrir los gastos de sus tres hijos, Valentino, Yomar y Thiago.

"Tenía que dividirlo en tres. No alcanzaba ni para el lonche", describió el creador de contenido, quien incluso llegó a ir al colegio sin comer. Para el tiktoker estas duras experiencias lo marcaron profundamente.

Tiktoker Valentino decidió que cevichería sea administrada por su madre

Con su popularidad en TikTok, Valentino Palacios comenzó a generar ingresos a través de las plataformas digitales y ello se convirtió en un cambio importante para su familia. Ya con mayor estabilidad económica, Valentino decidió retribuirle a su madre todo el sacrificio que hizo por él y sus hermanos.

Cevichería 'Fio' se inauguró a mediados de marzo en el distrito de Ventanilla. Foto: composición LR/ Instagram

Invirtió dinero en la apertura de una cevichería junto a ella, llamada 'Fio', y tomó la decisión de entregarle por completo el negocio para que ella genere ingresos. "Le dije: eso es tuyo. Todo lo que ganes es tuyo", expresó el tiktoker.

