Jorge Luna recuerda cuando solo tenía S/4 y se las ingenió para comprar un sándwich: "Trabajaba en el banco"

Jorge Luna es un comediante y creador de contenido que alcanzó la popularidad como conductor de 'Hablando Huevadas'. El show de humor catapultó su carrera desde YouTube a los escenarios más importantes del país. Pero antes de brillar, enfrentó una etapa de fuertes limitaciones económicas, con un salario que no alcanzaba para cubrir las necesidades de su hogar. Además, en esos años, sus ingresos eran insuficientes para financiar sus primeros talleres y cursos de comedia.

Jorge Luna recuerda cuando solo tenía S/4 para almorzar

En emisión de 'Hablando Huevadas', el comediante Jorge Luna compartió que durante su tiempo en el banco que laboraba, enfrentó serias dificultades económicas que afectaban incluso su día a día. "Trabajaba en el banco y no tenía plata, qué irónico", confesó.

Según cuenta, su almuerzo habitual consistía en galletas, ya que no podía permitirse un plato más sustancioso. Sin embargo, un día decidió caminar 15 cuadras hasta un grifo, impulsado por el antojo de un sándwich. Al llegar, la única oferta era una promoción de dos sándwiches y una gaseosa por S/9.50. Con solo S/4 en el bolsillo, preguntó por el precio de un sándwich individual, pero costaba S/7.90.

Sin muchas opciones, Luna se quedó cerca de la fila, buscando a alguien que aceptara compartir la promoción. Después de varios intentos, un cliente accedió a dividir la compra y, además, le ofreció la bebida.

La conversación entre ellos giró en torno a la crisis, ya que el hombre también estaba lidiando con problemas similares e incluso fue despedido aquel día. "Regresé triste, pensando que si algún día lo lograba, después me iría mal otra vez", recordó sobre aquella experiencia que realmente lo dejó marcado y le mostró que debe luchar insistentemente por el éxito.