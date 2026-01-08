César Acuña asegura a Cristorata que la UCV ha conquistado torneos internacionales como la Libertadores y Sudamericana. | Foto: composición LR/YouTube - Cristorata/IG - UCV

César Acuña asegura a Cristorata que la UCV ha conquistado torneos internacionales como la Libertadores y Sudamericana. | Foto: composición LR/YouTube - Cristorata/IG - UCV

César Acuña volvió a generar polémica tras participar en una transmisión en vivo con el streamer Cristorata. Durante la conversación, el líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) afirmó que su club, la Universidad César Vallejo, había ganado “tres Copas Libertadores y seis Sudamericanas” a lo largo de su historia. La declaración se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la veracidad de sus palabras y recordaron el verdadero palmarés del equipo trujillano.

La confusión de César Acuña al afirmar que la UCV fue campeón de la Libertadores y Sudamericana

Mientras conversaba con el creador de contenido Cristorata, César Acuña hizo referencia a la historia deportiva de la Universidad César Vallejo y resaltó, según sus propias palabras, supuestos logros internacionales del club. Entre sus declaraciones, aseguró que el cuadro 'Poeta' "conquistó tres Copas Libertadores y seis Copas Sudamericanas". Sin embargo, estas afirmaciones carecen de veracidad, ya que el conjunto trujillano ha participado en cuatro ediciones de ambos torneos continentales. Su mejor desempeño se dio en la Copa Sudamericana 2014, cuando alcanzó los cuartos de final y fue eliminado por Atlético Nacional de Colombia.

"La Vallejo, en estos treinta años, ha logrado tres copas prelibertadores. También, en Sudamericana, creo que hemos conseguido como seis o siete", afirmó.

Cabe recordar que, pese a su destacada campaña en la Copa Sudamericana 2014, en la que alcanzó los cuartos de final, la Universidad César Vallejo nunca logró disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. En las cuatro ocasiones en que participó en el máximo torneo continental —2013, 2016, 2021 y 2022— el club trujillano comenzó su camino desde la fase previa, sin poder superar las eliminatorias y siendo eliminado en todas ellas.

La reacción de los usuarios tras escuchar las palabras de César Acuña

Las palabras de César Acuña no pasaron desapercibidas en redes sociales y rápidamente generaron una avalancha de reacciones y comentarios de los usuarios, quienes pusieron en duda la veracidad de sus declaraciones y las convirtieron en tendencia en diversas plataformas digitales. Entre los mensajes más destacados se encuentran: "Tres copas de alcohol", "Creo que se refiere a clasificaciones, aunque por su forma de hablar da mucho que desear", "Los dos están al mismo nivel intelectual, educativo y cultural", "Creo que trató de decir participaciones, como siempre no se supo explicar" y "En realidad, los logros de Alianza son los mismos de Vallejo en la Sudamericana".