HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Cesar Acuña se confunde y afirma que su club César Vallejo obtuvo "3 copas prelibertadores y 6 sudamericanas"

La declaraciones de César Acuña se volvió viral en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la veracidad de sus palabras sobre los supuestos logros del club trujillano.

César Acuña asegura a Cristorata que la UCV ha conquistado torneos internacionales como la Libertadores y Sudamericana.
César Acuña asegura a Cristorata que la UCV ha conquistado torneos internacionales como la Libertadores y Sudamericana. | Foto: composición LR/YouTube - Cristorata/IG - UCV

César Acuña volvió a generar polémica tras participar en una transmisión en vivo con el streamer Cristorata. Durante la conversación, el líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) afirmó que su club, la Universidad César Vallejo, había ganado “tres Copas Libertadores y seis Sudamericanas” a lo largo de su historia. La declaración se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la veracidad de sus palabras y recordaron el verdadero palmarés del equipo trujillano.

La confusión de César Acuña al afirmar que la UCV fue campeón de la Libertadores y Sudamericana

Mientras conversaba con el creador de contenido Cristorata, César Acuña hizo referencia a la historia deportiva de la Universidad César Vallejo y resaltó, según sus propias palabras, supuestos logros internacionales del club. Entre sus declaraciones, aseguró que el cuadro 'Poeta' "conquistó tres Copas Libertadores y seis Copas Sudamericanas". Sin embargo, estas afirmaciones carecen de veracidad, ya que el conjunto trujillano ha participado en cuatro ediciones de ambos torneos continentales. Su mejor desempeño se dio en la Copa Sudamericana 2014, cuando alcanzó los cuartos de final y fue eliminado por Atlético Nacional de Colombia.

PUEDES VER: César Acuña no supo responder cuánto es 7x8 ante pregunta de Cristorata y redes estallan: “Me gustaba las matemáticas"

lr.pe

"La Vallejo, en estos treinta años, ha logrado tres copas prelibertadores. También, en Sudamericana, creo que hemos conseguido como seis o siete", afirmó.

Cabe recordar que, pese a su destacada campaña en la Copa Sudamericana 2014, en la que alcanzó los cuartos de final, la Universidad César Vallejo nunca logró disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. En las cuatro ocasiones en que participó en el máximo torneo continental —2013, 2016, 2021 y 2022— el club trujillano comenzó su camino desde la fase previa, sin poder superar las eliminatorias y siendo eliminado en todas ellas.

PUEDES VER: César Acuña cuenta a streamer Cristorata cómo nació la frase 'plata como cancha': "Estaba con todos mis candidatos"

lr.pe

La reacción de los usuarios tras escuchar las palabras de César Acuña

Las palabras de César Acuña no pasaron desapercibidas en redes sociales y rápidamente generaron una avalancha de reacciones y comentarios de los usuarios, quienes pusieron en duda la veracidad de sus declaraciones y las convirtieron en tendencia en diversas plataformas digitales. Entre los mensajes más destacados se encuentran: "Tres copas de alcohol", "Creo que se refiere a clasificaciones, aunque por su forma de hablar da mucho que desear", "Los dos están al mismo nivel intelectual, educativo y cultural", "Creo que trató de decir participaciones, como siempre no se supo explicar" y "En realidad, los logros de Alianza son los mismos de Vallejo en la Sudamericana".

Notas relacionadas
UCV apuesta por la innovación médica e implementa laboratorio con disección virtual en Los Olivos

UCV apuesta por la innovación médica e implementa laboratorio con disección virtual en Los Olivos

LEER MÁS
Dr. César Acuña inaugura laboratorio de neurodidáctica y anuncia nuevo edificio para Chimbote

Dr. César Acuña inaugura laboratorio de neurodidáctica y anuncia nuevo edificio para Chimbote

LEER MÁS
Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Jovia insinúa desplantes de Moca hacia sus invitados durante su cumpleaños: "Si dabas un regalo caro no te miraba mal"

Tiktoker Jovia insinúa desplantes de Moca hacia sus invitados durante su cumpleaños: "Si dabas un regalo caro no te miraba mal"

LEER MÁS
Tiktoker Zully le regala S/1.000 a Moca tras no asistir a su cumpleaños y la deja en shock: "Te perdono"

Tiktoker Zully le regala S/1.000 a Moca tras no asistir a su cumpleaños y la deja en shock: "Te perdono"

LEER MÁS
Tiktoker Valentino Palacios habría revelado que sería el primer gran fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

Tiktoker Valentino Palacios habría revelado que sería el primer gran fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima se ilusiona con la Liga 1 2026: así sería el poderoso once titular con Luis Advíncula

Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

Kábala hoy jueves 8 de enero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Streamers

Tiktoker Jovia insinúa desplantes de Moca hacia sus invitados durante su cumpleaños: "Si dabas un regalo caro no te miraba mal"

Tiktoker Zully le regala S/1.000 a Moca tras no asistir a su cumpleaños y la deja en shock: "Te perdono"

Tiktoker Valentino Palacios habría revelado que sería el primer gran fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y errores mínimos en actas juega en contra del partido

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: qué planchas presidenciales siguen en carrera, cuáles afrontan tachas y qué candidaturas ya fueron excluidas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025