¿Quién es Macarius, el streamer arequipeño que fue captado besándose con Suheyn Cipriani?

El nombre del streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, está resonando en redes sociales luego de ser captado en actitudes muy cercanas con la modelo Suheyn Cipriani. Hace poco, se viralizó una transmisión de Kick, donde el influencer fue captado besando a la exmiss Perú y se están generando fuertes rumores de una posible relación sentimental.

¿Quién es Macarius?

Diego Aguilar Carbajal, Macarius, natural de Arequipa, tiene 29 años y es muy popular por realizar transmisiones con el videojuego Dota 2. Comenzó a crear contenido junto a Glogloking y Buti en la Ciudad Blanca a través de reacciones, gaming y contenido de humor, especialmente en Facebook, YouTube y Twitch.

Además, el streamer estudió Ingeniería Industrial, pero lo dejó para optar por la carrera de Derecho. Su anhelo era convertirse en notario y también trabajó en una constructora en el área legal, cuando cursaba el cuarto semestre. En una entrevista al canal de YouTube 'Todo Good' reveló que algunos de sus compañeros lo discriminaban por ser streamer, pero cuando obtuvo la fama en redes sociales, todo cambió.

Usuarios especulan relación de Suheyn Cipriani con Macarius. Foto: Kick

Se convirtió en egresado de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santa María, pero no lo ejerce debido a que su actual prioridad son las redes sociales. "Me gustó la carrera por la forma en la que se expresaba el abogado. A la hora de defender un punto de vista, creo que lo hago bien", aseguró.

¿Cómo fueron los inicios de Macarius como streamer?

El joven streamer mostró interés por las transmisiones cuando conoció a un amigo que transmitía Fornite. Luego tuvo que ahorrar para comprarse una tarjeta de video de S/500 aproximadamente. Sin embargo, cuando pidió la instalación, necesitaba otros implementos y el dueño de una tienda decidió confiar en su talento y le regaló el accesorio faltante. "Confiaba en lo que yo podía lograr alguna vez", resaltó.

Macarius tiene más de 62.000 seguidores en Instagram. Foto: Instagram

De esa forma, ese fue el pequeño 'empujoncito' que lo llevó a viralizarse en redes sociales y ganarse un lugar en el mundo gamer con Dota 2. Su madre confió en él y su padre tenía temor de que abandone la carrera. Por ello, el streamer tuvo que hacerse cargo del pago de luz en su casa y aprendió que uno debe esforzarse por algo que uno quiere. "Mi papá siempre me enseñó a ser responsable", recordó.

Alcanzó el éxito y fue un boom en redes sociales por sus reacciones durante los videojuegos. Fue así como acudió a la misma tienda que lo apoyó y pudo costear equipos por hasta 5.000 dólares. Pudo retribuir el apoyo debido a que el dueño atravesaba un mal momento económico a causa de la pandemia. También logró un contrato con Facebook como creador de contenido y hasta consiguió duplicar el monto que le ofrecían. "Me llegó el mensaje y pude acceder al contrato. Empecé a ganar bien y también empecé a hacer caridad, en forma de agradecimiento, porque si a uno le va bien, hay que compartir", resaltó.

En el 2024 ingresó oficialmente a crear contenido en Kick y se mudó a la ciudad de Lima para poder realizar colaboraciones con otros influencers y marcas. Viajó a Dubai, Argentina, Francia, España, Armenia, entre otros.

¿Por qué se llama Macarius?

Durante la entrevista, reveló que el nombre Macarius es un homenaje a su abuelito Macario, quien fue una figura clave en su vida. El adulto mayor siempre lo impulsó a salir de su zona de confort, lo animó a tomar clases de manejo y a construir su independencia paso a paso.

Macario falleció de cáncer pocas horas antes de que Macarius realizara su primer evento como streamer, un momento que marcó el inicio de su carrera. La noticia llegó justo cuando él estaba a punto de abordar su vuelo, convirtiendo ese día en uno de los más significativos y difíciles de su vida.

"Falleció antes de mi primer evento. Me hubiese gustado mostrarle lo que he logrado, nos gustan las mismas cosas. Creo que he sido su nieto más querido. Parte de lo que he conseguido en este mundo de streamers, es gracias a él", indicó.