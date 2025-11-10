HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Streamers

Jhovan Tomasevich arremete contra Cristorata por generar caos en grifo durante stream: "Te zurras en el espacio de los demás"

Conductor de podcast, quien fue testigo presencial del altercado, descalificó la acción del streamer Cristorata por obstruir la salida de un grifo y generar congestión vehicular durante 15 minutos. 

"No dejes que la fama y el dinero se te suba la cabeza", comentó Jhovan Tomasevich sobre streamer Cristorata.
"No dejes que la fama y el dinero se te suba la cabeza", comentó Jhovan Tomasevich sobre streamer Cristorata. | Foto: composición LR/ Carlos Orozco/YouTube

El cantante y conductor de podcast 'Nadie se salva' en YouTube, Jhovan Tomasevich, arremetió duramente contra el streamer Cristorata tras un incidente de congestión vehicular que se registró en un grifo de la avenida Javier Prado en Lima. El artista, quien se encontraba en el lugar justo en el momento del altercado, expresó su indignación durante la emisión del programa digital en el canal 'La Roro Network' y le aconsejó al creador de contenido que debe tener límites al momento de grabar contenido para sus seguidores en Kick.

Jhovan Tomasevich critica duramente a Cristorata por obstruir tránsito durante stream

El caos se generó cuando el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, vestía un traje de 'Batman' y grababa contenido en un auto de lujo, acompañado de otros dos vehículos y personal de seguridad, atrayendo a seguidores y obstruyendo la salida de un grifo. Según Jhovan Tomasevich, varios conductores, incluido él, esperaron alrededor de 15 minutos para salir del establecimiento.

PUEDES VER: Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

lr.pe

Tomasevich relató cómo presenció de primera mano la magnitud del problema cuando un conductor, visiblemente molesto, descendió de su vehículo para encarar al personal de seguridad de Cristorata. Para el cantante, este tipo de comportamiento por parte de creadores de contenido al grabar en zonas públicas debería tomarse con más cuidado. "Te zurras en el espacio de las demás personas sin que te importe el tiempo, la emergencia o lo que cualquier persona quiera transitar libremente por la calle", aseveró.

De esta forma, el conductor del podcast enfatizó que, si bien celebra el éxito del joven streamer, el abuso de la fama y la falta de consideración por los demás no le augurarían un buen futuro.

PUEDES VER: Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

lr.pe

"Esa película no va a terminar bien. Tú eres libre hacer el stream que te dé la gana y tener todo el éxito que quieras y te lo celebro porque celebro el éxito de las personas. Pero te digo una cosa, si tú abusas de eso como lo hiciste ese día y yo tuve ahí, no me lo contaron. Tú no sabes con quién te vas a encontrar del otro lado. Si te encontrabas con un loco impaciente que también hubiese temido por su vida, eso escalaba más. No dejes que la fama y el dinero se te suba la cabeza y pases por encima de la gente", resaltó.

Finalmente, el cantante concluyó su crítica instando a Cristorata a reflexionar sobre sus acciones como streamer y reiteró su desaprobación. "Te lo digo de todo corazón. No conozco tu chamba, no sé de qué se trata tu contenido, pero te vi ese día y lo que hiciste no estuvo absolutamente nada bien", indicó.

Notas relacionadas
Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

LEER MÁS
Christian Cueva confirma incursión en el streaming y Cristorata sería su primer invitado: “El Kick del 10 del pueblo”

Christian Cueva confirma incursión en el streaming y Cristorata sería su primer invitado: “El Kick del 10 del pueblo”

LEER MÁS
Cristorata se quiebra en vivo junto a su novia tras perder su combate de box: ''Sentía que no daba para más''

Cristorata se quiebra en vivo junto a su novia tras perder su combate de box: ''Sentía que no daba para más''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

LEER MÁS
Valentino Palacios sale al frente y responde a las críticas luego de decir que no volvería al Cusco: "Un peruano es envidioso de otro"

Valentino Palacios sale al frente y responde a las críticas luego de decir que no volvería al Cusco: "Un peruano es envidioso de otro"

LEER MÁS
MrBeast anuncia Beast Land, su primer parque temático en Arabia Saudita con atracciones inspiradas en sus desafíos virales

MrBeast anuncia Beast Land, su primer parque temático en Arabia Saudita con atracciones inspiradas en sus desafíos virales

LEER MÁS
Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Streamers

Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

Valentino Palacios sale al frente y responde a las críticas luego de decir que no volvería al Cusco: "Un peruano es envidioso de otro"

MrBeast anuncia Beast Land, su primer parque temático en Arabia Saudita con atracciones inspiradas en sus desafíos virales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025