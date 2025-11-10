El cantante y conductor de podcast 'Nadie se salva' en YouTube, Jhovan Tomasevich, arremetió duramente contra el streamer Cristorata tras un incidente de congestión vehicular que se registró en un grifo de la avenida Javier Prado en Lima. El artista, quien se encontraba en el lugar justo en el momento del altercado, expresó su indignación durante la emisión del programa digital en el canal 'La Roro Network' y le aconsejó al creador de contenido que debe tener límites al momento de grabar contenido para sus seguidores en Kick.

Jhovan Tomasevich critica duramente a Cristorata por obstruir tránsito durante stream

El caos se generó cuando el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, vestía un traje de 'Batman' y grababa contenido en un auto de lujo, acompañado de otros dos vehículos y personal de seguridad, atrayendo a seguidores y obstruyendo la salida de un grifo. Según Jhovan Tomasevich, varios conductores, incluido él, esperaron alrededor de 15 minutos para salir del establecimiento.

Tomasevich relató cómo presenció de primera mano la magnitud del problema cuando un conductor, visiblemente molesto, descendió de su vehículo para encarar al personal de seguridad de Cristorata. Para el cantante, este tipo de comportamiento por parte de creadores de contenido al grabar en zonas públicas debería tomarse con más cuidado. "Te zurras en el espacio de las demás personas sin que te importe el tiempo, la emergencia o lo que cualquier persona quiera transitar libremente por la calle", aseveró.

De esta forma, el conductor del podcast enfatizó que, si bien celebra el éxito del joven streamer, el abuso de la fama y la falta de consideración por los demás no le augurarían un buen futuro.

"Esa película no va a terminar bien. Tú eres libre hacer el stream que te dé la gana y tener todo el éxito que quieras y te lo celebro porque celebro el éxito de las personas. Pero te digo una cosa, si tú abusas de eso como lo hiciste ese día y yo tuve ahí, no me lo contaron. Tú no sabes con quién te vas a encontrar del otro lado. Si te encontrabas con un loco impaciente que también hubiese temido por su vida, eso escalaba más. No dejes que la fama y el dinero se te suba la cabeza y pases por encima de la gente", resaltó.

Finalmente, el cantante concluyó su crítica instando a Cristorata a reflexionar sobre sus acciones como streamer y reiteró su desaprobación. "Te lo digo de todo corazón. No conozco tu chamba, no sé de qué se trata tu contenido, pero te vi ese día y lo que hiciste no estuvo absolutamente nada bien", indicó.