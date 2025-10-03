HOYSuscripcion LR Focus

Diealis desata polémica por comentarios clasistas sobre su mudanza de La Molina a Monterrico

A través de una transmisión en vivo, el streamer Diealis habló más a detalle sobre la mudanza que tuvo que realizar desde su lujosa casa en La Planicie hacia la vivienda de su padre en Surco.

Diealis alquiló una lujosa vivienda en La Molina con intenciones de incrementar su contenido en Kick. Foto: composiciónLR/Kick/Instagram
Diego Aliaga Huamán, conocido como Diealis, comentó más a profundidad sobre su reciente mudanza desde su casa recién comprada en La Molina hacia el hogar de su padre ubicado en Monterrico, Surco, tras no haber podido llegar a un acuerdo con la dueña del inmueble derivado de una falta de comunicación acerca de su actividad como streamer.

En medio de un directo en Kick, el también influencer mencionó las situaciones por las que debe ser agradecido, incluido los diversos espacios públicos y lugares que tiene a disposición en su nueva ubicación. Sin embargo, ejemplificó los hechos usando al distrito de Los Olivos como un destino al cual no le hubiese gustado llegar, desatando varios comentarios en redes sociales.

PUEDES VER: Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

Diealis cuenta por qué se mudó de su casa en La Molina

Previamente, Diealis ya había explicado a sus seguidores la razón por la que tenía que retornar a la vivienda de su padre en Surco, luego de que la dueña del inmueble que alquilaba en La Molina cancelara su contrato de alquiler, pactado por varios meses. "Hubo un problema fuerte, la verdad fue fuerte. Ella estaba muy fastidiada, la dueña de la casa. Y la entendí, la verdad, hasta hice mi mea culpa respecto a que no me comuniqué con ella", indicó el streamer.

El generador de contenido explicó que la situación se desencadenó cuando la dueña del inmueble descubrió que Diealis se dedicaba al streaming, momento en el cual le indicó que el lugar había sido arrendado únicamente con propósitos residenciales, no para realizar transmisiones en línea.

Por su parte, el influencer aseguró que sí había mencionado su actividad como streamer antes de firmar el contrato, aunque la comunicación se dio exclusivamente con la persona intermediaria y no directamente con la propietaria. Según su testimonio, a partir de ahí todo se complicó y describió el incidente como un caso de "teléfono malogrado".

"Me han contado que esta casa no es una casa para hacer proyectos, ni para hacer contenido. Es decir, solo para vivir, para dormir, para tener una familia. Yo he hablado con ella y tiene razón. La intermediaria no fue totalmente transparente. Gracias a Dios, me van a devolver mi garantía", expresó.

