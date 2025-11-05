Influencer Valentino Palacios sorprende al confesar que no volvería a ir al Cusco ni para visitar Machu Picchu: "Lo siento"
El tiktoker Valentino Palacios sorprendió a sus seguidores al confesar que no volvería a visitar el Cusco y pidió disculpas a los cusqueñas. Sin embargo, en un 'live', el joven influencer explicó sus razones.
El tiktoker e influencer Valentino Palacios sorprendió a sus seguidores al realizar una inesperada confesión sobre su reciente viaje al Cusco. Durante una de sus transmisiones en vivo, el creador de contenido admitió que no tiene intenciones de regresar a la ciudad imperial ni siquiera para conocer una de las maravillas del mundo.
“Disculpen a la gente de Cusco, pero te juro que no vuelvo ir Cusco, la verdad. Así sea para visitar Machu Picchu”, comentó Valentino, dejando sorprendidos a muchos de sus seguidores.
Valentino Palacios revela por qué no volvería a viajar al Cusco
El joven tiktoker explicó que su decisión se debe a una experiencia personal poco agradable durante su estadía. Según relató, el mal de altura afectó su visita y le impidió disfrutar plenamente del viaje. “Me la pasé todo el día mareada”, enfatizó, dejando en claro que la experiencia no fue la mejor para él.
Valentino Palacios, detalló que si bien la ciudad es muy linda, pero el evidente mal de altura le chocó. "Yo llegué al Cusco y estaba así (mareado)", precisó. Además, evidenció su molestia porque esa situación no lo dejó disfrutar a tal punto que ni tenía apetito.
¿Quién es Valentino Palacios?
Valentino Palacios es un joven creador de contenido que actualmente se ha convertido en una de las figuras más queridas de TikTok debido a su estilo espontáneo. Su icónica frase "Oye, ¿qué tienes", lo ha llevado a la popularidad. Nació el 17 de mayo del año 2005 y su cumpleaños número 20 lo celebró a lo grande.