Streamer Zully revela que alguien de su entorno le estaría robando: “Voy a poner la denuncia”

La streamer Abigail Sulamita Salazar, conocida como Zully, compartió su frustración al contar que fue víctima de varios robos en su círculo cercano. En una reciente transmisión en TikTok, dio detalles del robo de un iPhone 16 que tenía destinado para un sorteo entre sus fans. Además, mencionó que semanas atrás también perdió S/3.000 en efectivo y otros objetos de valor.

Streamer Zully advierte que alguien de su entorno le estaría robando

Durante una charla con el tiktoker Carlitos TV, Zully explicó que el robo del iPhone la llevó a difundir sobre otros incidentes similares que mantuvo en secreto. Según comentó, estos sucesos habrían ocurrido hace un tiempo y podrían involucrar a alguien muy cercano a su entorno laboral.

La streamer, que tiene tres millones de seguidores en TikTok, confesó que quiso hacerlo público antes por miedo a que se culpara injustamente a todo su equipo. Con evidente tristeza, Zully admitió que fue demasiado confiada con sus pertenencias y aseguró que presentará una denuncia formal para aclarar la situación.

"Traté de investigar, incluso voy a poner la denuncia. Tengo sospechas de una persona muy cercana. Hay muchas cosas que pasan y entonces no quiero hacerlo público porque empiezan a echar la culpa a todo el mundo", comentó la influencer, dejando claro que va a encontrar al responsable y buscar recuperar su tranquilidad.

Al respecto, otros creadores de contenido, como Valentino Palacios y Diealis, expresaron su sorpresa sobre el hecho. Ambos coincidieron en que resulta preocupante que una situación así se produzca dentro del propio entorno de la streamer, señalando que nadie debería pasar por el robo de sus pertenencias en su propia vivienda.