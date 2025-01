Cristorata, cuyo nombre real es Cristopher Puente Viena, anunció su regreso a Kick luego de haber sido suspendido inesperadamente. En su transmisión del 19 de enero, que reunió a cerca de 15.000 espectadores, aclaró los verdaderos motivos de su bloqueo y asumió la responsabilidad por lo sucedido.

El streamer Cristorata, conocido por su estilo irreverente y dinámico, fue suspendido tras una polémica transmisión en la que utilizó OmeTV, una plataforma de videochat aleatorio. Aunque en redes sociales se especuló que la sanción sería de un año, el propio creador confirmó que fue de seis meses y que logró apelar la decisión.

Cristorata aclara su suspensión de Kick

Durante su esperado regreso a la plataforma Kick, Cristorata fue directo con su audiencia y explicó lo ocurrido: "No me voy a justificar. Pasé un límite que no debí pasar por mi propia culpa, por mis malas decisiones. Me habían dado seis meses, como 182 días de ban para ser exactos. No sé de dónde sacaron un año."

Más adelante, mientras conversaba con otros streamers como 'Diealis', reconoció que desconocía las restricciones de OmeTV dentro de Kick: "He pasado un límite que no se debería pasar. No sabía, porque OmeTV es para mayores de edad." Finalmente, anunció que, por el momento, dejará de hacer entrevistas y se enfocará en sus transmisiones habituales.

¿Qué sucedió con Cristorata y por qué lo habían baneado de Kick?

El 15 de enero, Cristorata fue suspendido mientras transmitía en Kick. Según explicó, la plataforma pudo haber interpretado que estaba interactuando con menores de edad en OmeTV, lo que infringe las normas del sitio.

Tras apelar la sanción, logró reducir su castigo y regresar en menos de una semana. Su comunidad celebró su vuelta y él aseguró que seguirá creando contenido sin repetir el error que lo llevó al baneo.