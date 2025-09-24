HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Streamers

El 'chupistream' de Diealis y Scarpati que terminó en polémica por consumo de alcohol, drogas y una presunta menor de edad

El creador de Kick, Diealis, y el influencer Giancarlo Scarpati quedaron en el ojo público tras difundirse audios y videos que revelarían consumo de sustancias ilícitas, así como la presencia de una menor durante su 'chupistream'.

El streamer Diealis y el influencer Giancarlo Scarpati se encuentran en medio de la polémica por la presencia de una menor de edad y consumo de sustancias ilícitas durante streaming en Kick.
El streamer Diealis y el influencer Giancarlo Scarpati se encuentran en medio de la polémica por la presencia de una menor de edad y consumo de sustancias ilícitas durante streaming en Kick. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube/Magaly TV, la firme

Diego Marcelino Aliaga, más conocido en el mundo del streaming como Diealis, vuelve a colocarse en el ojo público tras su polémico 'chupistream' en Kick junto a Giancarlo Scarpati. La presencia de una menor de edad, el consumo de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas no solo han generado críticas en el público, sino también enfrentamientos entre el creador de contenido peruano y el personaje del espectáculo.

Tanto Diealis como Giancarlo Scarpati han brindado sus descargos sobre el tema en el programa de Magaly Medina y en los lives del tiktoker Carlitos TV. Pero, ¿qué pasó en realidad?

PUEDES VER: Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

lr.pe

El polémico stream de Diealis y Giancarlo Scarpati

El último fin de semana, Diealis invitó a su transmisión en vivo en Kick a Giancarlo Scarpati. En esta reunión, al que lo apodaron, 'chupistream' pues la intención era tomar bebidas alcohólicas mientras eran captados por la cámara, el influencer llegó acompañado de tres jóvenes.

El escándalo se desató cuando Scarpati indicó en el streaming que una de las muchachas no era mayor de edad. Esto causó incomodidad y preocupación entre los asistentes, puesto que durante toda la reunión hubo presencia de bebidas alcohólicas y se tocó temas relacionados con sustancias ilícitas. Tras ello, Diealis cortó el en vivo rápidamente.

PUEDES VER: Estas son las exorbitantes cifras que facturan los streamers peruanos más famosos en Kick, según sus propias declaraciones: "Un montón de plata"

lr.pe

"Llévate a tu amiga menor de edad (...) La de 25 es culpable por traer a una menor de edad", se le escuchó decir a Giancarlo Scarpati. Aunque la joven salió a desmentir su edad en un live de TikTok, Magaly Medina evidenció en su reciente programa que, efectivamente, aún no cumplía los 18 años.

Según declaró Giancarlo Scarpati en 'Magaly TV', la señorita no fue invitada por él, sino por su compañera que llevó a la reunión. "Fui con mi amiga y con Nicole. Y esta chica se aparece con esta otra muchacha que, según me confirmas, es menor de edad (...) Le pedí su documento y me dijo que no tenía", señaló.

El tema escaló aún más cuando salieron a la luz audios tanto del creador de contenido de Kick como del influencer, evidenciando una posible ingesta y compra de sustancias ilícitas. Actualmente, tanto Diealis como Scarpati han declaro su inocencia en este caso y ninguno asume la responsabilidad de lo sucedido.

Notas relacionadas
Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

LEER MÁS
Cobrador de 'El Chino' le pide foto a alcalde de Ate, Franco Vidal, pero luego lo baja del bus: "Papi, atrás hay otro carro"

Cobrador de 'El Chino' le pide foto a alcalde de Ate, Franco Vidal, pero luego lo baja del bus: "Papi, atrás hay otro carro"

LEER MÁS
¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Francisca Aronsson cuenta cómo reaccionaron sus padres al revelarles que haría un desnudo en serie española: "Le costó"

Francisca Aronsson cuenta cómo reaccionaron sus padres al revelarles que haría un desnudo en serie española: "Le costó"

LEER MÁS
Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

LEER MÁS
'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

LEER MÁS
'Majo con sabor' sorprende con confesión sobre Gino Assereto tras abrupto final de su relación: "Pensaba en un futuro con él"

'Majo con sabor' sorprende con confesión sobre Gino Assereto tras abrupto final de su relación: "Pensaba en un futuro con él"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caja Raíz en liquidación: SBS nombra a un administrador externo para conducir el proceso de cierre

Electro Sur Este anuncia corte de luz en Cusco: conoce los distritos afectados del 25 al 28 de septiembre

La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Milei y Zelenski en la 80° Asamblea General

Streamers

Francisca Aronsson cuenta cómo reaccionaron sus padres al revelarles que haría un desnudo en serie española: "Le costó"

Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía sustenta acusación contra exalcaldesa de Lima en segunda fecha de juicio oral

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

Vladimir Cerrón seguirá prófugo: Poder Judicial rechaza recurso de hábeas corpus que buscaba su libertad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota