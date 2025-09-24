El streamer Diealis y el influencer Giancarlo Scarpati se encuentran en medio de la polémica por la presencia de una menor de edad y consumo de sustancias ilícitas durante streaming en Kick. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube/Magaly TV, la firme

Diego Marcelino Aliaga, más conocido en el mundo del streaming como Diealis, vuelve a colocarse en el ojo público tras su polémico 'chupistream' en Kick junto a Giancarlo Scarpati. La presencia de una menor de edad, el consumo de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas no solo han generado críticas en el público, sino también enfrentamientos entre el creador de contenido peruano y el personaje del espectáculo.

Tanto Diealis como Giancarlo Scarpati han brindado sus descargos sobre el tema en el programa de Magaly Medina y en los lives del tiktoker Carlitos TV. Pero, ¿qué pasó en realidad?

El polémico stream de Diealis y Giancarlo Scarpati

El último fin de semana, Diealis invitó a su transmisión en vivo en Kick a Giancarlo Scarpati. En esta reunión, al que lo apodaron, 'chupistream' pues la intención era tomar bebidas alcohólicas mientras eran captados por la cámara, el influencer llegó acompañado de tres jóvenes.

El escándalo se desató cuando Scarpati indicó en el streaming que una de las muchachas no era mayor de edad. Esto causó incomodidad y preocupación entre los asistentes, puesto que durante toda la reunión hubo presencia de bebidas alcohólicas y se tocó temas relacionados con sustancias ilícitas. Tras ello, Diealis cortó el en vivo rápidamente.

"Llévate a tu amiga menor de edad (...) La de 25 es culpable por traer a una menor de edad", se le escuchó decir a Giancarlo Scarpati. Aunque la joven salió a desmentir su edad en un live de TikTok, Magaly Medina evidenció en su reciente programa que, efectivamente, aún no cumplía los 18 años.

Según declaró Giancarlo Scarpati en 'Magaly TV', la señorita no fue invitada por él, sino por su compañera que llevó a la reunión. "Fui con mi amiga y con Nicole. Y esta chica se aparece con esta otra muchacha que, según me confirmas, es menor de edad (...) Le pedí su documento y me dijo que no tenía", señaló.

El tema escaló aún más cuando salieron a la luz audios tanto del creador de contenido de Kick como del influencer, evidenciando una posible ingesta y compra de sustancias ilícitas. Actualmente, tanto Diealis como Scarpati han declaro su inocencia en este caso y ninguno asume la responsabilidad de lo sucedido.