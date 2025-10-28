HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Streamers

Exconductores de ‘Good Time’ estarían en negociaciones con otro canal de streaming, revela Ric La Torre: "Estarían 'Enfocados'"

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, ingresarían a otro canal de streaming, tras su salida de 'Todo Good'. "Continuará...", describieron en redes.

'Good Time' dejó de emitirse en el canal 'Todo Good'.
'Good Time' dejó de emitirse en el canal 'Todo Good'. | Foto: composición LR/ Enfocados Podcast/ Instagram

Los exconductores de 'Good Time', Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, estarían en conversaciones con otro canal de YouTube, según lo entredicho por el influencer Ric La Torre. Como se sabe, el programa de streaming, que se transmitía de lunes a viernes a las 11.00 a.m. en el canal 'Todo Good', dejó de emitirse tras la confirmación del youtuber José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao'.

Exconductores de ‘Good Time’ ingresarían a nuevo canal de YouTube

El creador de contenido Ric La Torre manifestó que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe estarían buscando un nuevo espacio tras su sorpresiva salida del canal 'Todo Good'. El influencer, dedicado a temas de espectáculos, relató que podrían incorporarse a la programación del canal 'JF10 TV', dirigido por Jefferson Farfán, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera digital.

PUEDES VER: 'Pelao' anuncia el fin de ‘Good Time’ en canal de Youtube ‘Todo Good’: "No hemos llegado a acuerdos"

lr.pe

"Me han dicho que estarían en negociaciones con gente ‘enfocada’. Nos ha llegado la datita, de muy buena fuente, que ellos, algún tiempo atrás, habrían estado en negociaciones con un futuro canal que le gusta estar bien 'enfocada' ¿será?", comentó Ric La Torre en referencia al canal que dirige Jefferson Farfán. En tanto, se conoció que Laura Spoya dará más detalles del fin de 'Good Time' en su programa 'Al sexto día' en Panamericana.

¿Qué dijeron Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe sobre el fin de 'Good Time'?

El último lunes, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe se pronunciaron tras el fin de 'Good Time' en el canal 'Todo Good'. Mediante Instagram, comentaron que se generaron desacuerdos con el canal de streaming y que mejor 'era cortar por lo sano'.

PUEDES VER: Onelia Molina revela que se enteró del fin de 'Good Time' por redes sociales y no por Mario: "No sé qué pasó”

lr.pe

"Queremos aclarar que no es por un tema económico, no fue un tema político de cara a las próximas elecciones, como hemos estado leyendo en algunos comentarios. Simplemente, así como en las relaciones, pues en las familias, hay diferencias, a veces lo mejor es cortar por lo sano", especificaron en redes.

Notas relacionadas
Curwen bromea sobre la “verdadera razón” de la cancelación de 'Good Time’: “Mario Irivarren postulará al Congreso”

Curwen bromea sobre la “verdadera razón” de la cancelación de 'Good Time’: “Mario Irivarren postulará al Congreso”

LEER MÁS
Israel Dreyfus tras ser consultado por el cierre de Good Time: "La diferencia de productores cambia los términos"

Israel Dreyfus tras ser consultado por el cierre de Good Time: "La diferencia de productores cambia los términos"

LEER MÁS
Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe rompen su silencio tras fin de ‘Good Time’: “Lo mejor es cortar por lo sano”

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe rompen su silencio tras fin de ‘Good Time’: “Lo mejor es cortar por lo sano”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Israel Dreyfus tras ser consultado por el cierre de Good Time: "La diferencia de productores cambia los términos"

Israel Dreyfus tras ser consultado por el cierre de Good Time: "La diferencia de productores cambia los términos"

LEER MÁS
Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe rompen su silencio tras fin de ‘Good Time’: “Lo mejor es cortar por lo sano”

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe rompen su silencio tras fin de ‘Good Time’: “Lo mejor es cortar por lo sano”

LEER MÁS
La vez que ‘Good Time’ celebró sus 9 meses y una seguidora les anticipó el final: "Quería que lleguen al año"

La vez que ‘Good Time’ celebró sus 9 meses y una seguidora les anticipó el final: "Quería que lleguen al año"

LEER MÁS
Onelia Molina revela que se enteró del fin de 'Good Time' por redes sociales y no por Mario: "No sé qué pasó”

Onelia Molina revela que se enteró del fin de 'Good Time' por redes sociales y no por Mario: "No sé qué pasó”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Streamers

Israel Dreyfus tras ser consultado por el cierre de Good Time: "La diferencia de productores cambia los términos"

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe rompen su silencio tras fin de ‘Good Time’: “Lo mejor es cortar por lo sano”

La vez que ‘Good Time’ celebró sus 9 meses y una seguidora les anticipó el final: "Quería que lleguen al año"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025