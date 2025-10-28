Los exconductores de 'Good Time', Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, estarían en conversaciones con otro canal de YouTube, según lo entredicho por el influencer Ric La Torre. Como se sabe, el programa de streaming, que se transmitía de lunes a viernes a las 11.00 a.m. en el canal 'Todo Good', dejó de emitirse tras la confirmación del youtuber José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao'.

Exconductores de ‘Good Time’ ingresarían a nuevo canal de YouTube

El creador de contenido Ric La Torre manifestó que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe estarían buscando un nuevo espacio tras su sorpresiva salida del canal 'Todo Good'. El influencer, dedicado a temas de espectáculos, relató que podrían incorporarse a la programación del canal 'JF10 TV', dirigido por Jefferson Farfán, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera digital.

"Me han dicho que estarían en negociaciones con gente ‘enfocada’. Nos ha llegado la datita, de muy buena fuente, que ellos, algún tiempo atrás, habrían estado en negociaciones con un futuro canal que le gusta estar bien 'enfocada' ¿será?", comentó Ric La Torre en referencia al canal que dirige Jefferson Farfán. En tanto, se conoció que Laura Spoya dará más detalles del fin de 'Good Time' en su programa 'Al sexto día' en Panamericana.

¿Qué dijeron Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe sobre el fin de 'Good Time'?

El último lunes, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe se pronunciaron tras el fin de 'Good Time' en el canal 'Todo Good'. Mediante Instagram, comentaron que se generaron desacuerdos con el canal de streaming y que mejor 'era cortar por lo sano'.

"Queremos aclarar que no es por un tema económico, no fue un tema político de cara a las próximas elecciones, como hemos estado leyendo en algunos comentarios. Simplemente, así como en las relaciones, pues en las familias, hay diferencias, a veces lo mejor es cortar por lo sano", especificaron en redes.