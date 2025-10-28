HOYSuscripcion LR Focus

Curwen bromea sobre la “verdadera razón” de la cancelación de 'Good Time’: “Mario Irivarren postulará al Congreso”

Los conductores Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren agradecieron a fans en redes sociales antes de despedirse. 'Good Time' sobresalió por la química entre sus miembros y su estilo natural.

Se anunció el final de 'Todo Good’ el lunes 27 de agosto, tras más de nueve meses al aire.
Podcast ‘Good Time’, una de las secciones del canal de streaming ‘Todo Good’, anunció su inesperado final el lunes 27 de octubre, tras más de nueve meses al aire. El ‘Pelao’ José Luis Rodríguez, uno de los principales miembros de la producción y dirección del programa, confirmó que no se logró llegar a un acuerdo con Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren. En medio de este movimiento, el periodista y creador de contenido Curwen bromeó con la salida de este último, afirmando que postularía al Congreso.

“Mario Irivarren desea ser congresista solo para que le corten las uñas”, afirma Curwen

Curwen anunció que ‘Good Time’ ya no continuaría debido a algunas diferencias entre los integrantes del mismo, pero que, principalmente, se debió a que “Mario Irivarren va a postular al Congreso con el APRA”. Bromeó asegurando que decía la verdad, y que, además, a Gerardo Pe “Lo han llamado de Palacio para que sea un Húsares de Junín”, así que no sabe si va a aceptar o no la propuesta luego de evaluarla.

Conductores de ‘Good Time’ se despiden de espectadores: “Gracias, manada”

Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, quienes acompañaban a sus espectadores de lunes a viernes a las 11:00 a. m. a través del canal de YouTube ‘Todo Good’, compartieron un breve mensaje de agradecimiento en redes sociales tras su salida del aire.

Conductores de 'Good Time' se despiden de sus seguidores a través de sus cuentas en Instagram. | <strong>Foto: </strong>Instagram Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren.

Fotografía grupal del equipo de 'Good Time'. | <strong>Foto: </strong>Instagram Gerardo Pe

¿Cómo sobresalió 'Good Time' frente a programas similares?

En el mundo del entretenimiento y la creación de contenido, el programa destacó por su naturalidad, la química entre sus conductores y el impulso de Abneer Robles, quien trabajó como productor en programas de televisión como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ (EEG).

En redes sociales, además, los tres conductores y Robles compartieron una aparente última fotografía como equipo de trabajo.

