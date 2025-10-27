'Pelao' anuncia el fin de ‘Good Time’ en canal de Youtube ‘Todo Good’: "No hemos llegado a acuerdos"

Pese al reciente estreno de su nuevo set tecnológico, el canal 'Todo Good' tendrá más cambios definitivos. Uno de ellos es el inesperado fin del programa ‘Good Time’, espacio que era conducido por Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren. La información fue confirmada este lunes 27 por José Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, quien compartió la noticia del fin del podcast.

Fin del podcast 'Good Time' con Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe

El podcast ‘Good Time’, que era conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, llegó a su fin, marcando una nueva etapa en el canal ‘Todo Good’. Con el estreno de su moderno set tecnológico, el canal de YouTube anunció una serie de cambios en su programación, entre ellos, la salida del exitoso espacio digital que se ganó un público fiel por su peculiar estilo.

"Es una nueva fase del canal 'Todo Good'. Y esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y partes de esos compromisos, con el proyecto de 'Good Time' van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose. Yo les doy gracias porque creo que Good Time ha sido gran parte del proyecto, les deseo todo lo mejor", comentó José Rodríguez, ‘Pelao’.

De otro lado, el youtuber agradeció a los conductores salientes por haber contribuido en el crecimiento del canal. "Yo sé que es una noticia difícil de asimilar, han sido parte muy importante del canal", indicó. Así mismo, resaltó que no se trata de una broma a sus seguidores. "No jugaría con algo así", resaltó.