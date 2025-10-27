Todo Good anunció el cierre de su canal Good Time este lunes 27 de octubre, lo que sacudió a la comunidad digital en Perú. A raíz de esto, Israel Dreyfus fue consultado por La República acerca del final del reconocido programa, el cual una vez visitó para conversar con Laura Spoya, Gerardo P y Mario Irivarren.

"Yo creo que han terminado en buenos términos, porque han enviado sus mensajes por ambos lados, el Pelao y Good Time", comentó el conductor peruano para este medio. Cabe recordar que el proyecto dirigido por Abner Robles alcanzó una gran popularidad entre miles de peruanos.

Israel Dreyfus opina sobre el fin de Good Time

Israel Dreyfus asistió a la avant premiere de la película peruana 'La Habitación Negra' y fue consultado por La República sobre el cierre de Good Time, exitoso programa del canal Todo Good. Así, el conductor peruano resaltó que las razones van más allá del rendimiento del podcast. "Tenía muy buena audiencia, pero a veces hay diferencias a nivel de productores. Cambian los términos, a veces las empresas se separan, las alianzas dejan de ser tan efectivas y cada uno se arma su rumbo", declaró.

Además, Dreyfus consideró que la relación entre ambas partes ha sido positiva, debido a que hubo comunicados al respecto este 27 de octubre. Por un lado, José Rodríguez, más conocido como 'El Pelao', anunció la noticia tras presentar el nuevo estudio de Todo Good. Luego, Laura Spoya, Gerardo P, Mario Irivarren y Abner Robles usaron sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

¿Qué era Good Time?

Good Time fue un podcast que comenzó en 2025 dentro del canal de YouTube Todo Good. El programa tuvo en la producción a Abner Robles, quien anteriormente trabajó en la televisión peruana. El éxito vino a raíz de la conducción de Laura Spoya, Gerardo P y Mario Irivarren, quienes mostraron una gran química a lo largo de los meses.