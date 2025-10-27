Los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe dieron detalles de su salida del canal de streaming 'Todo Good'. Mediante redes sociales, los influencers se dirigieron hacia sus seguidores y expresaron que se suscitó diferencias con 'Todo Good' y esto generó el fin del podcast que tenía 9 meses en emisión. Compartieron con nostalgia la decisión tomada y anunciaron sorpresas.

¿Por qué finalizó 'Good Time'? Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe lo explican

A través de Instagram, los conductores de 'Good Time' manifestaron su tristeza por el fin de 'Good Time' y explicaron las razones. Mario Irivarren resaltó que no se debe a temas económicos ni políticos, pero tras el cambio de set se generaron 'diferencias' con el canal 'Todo Good'.

"Queremos aclarar que no es por un tema económico, no fue un tema político de cara a las próximas elecciones, como hemos estado leyendo en algunos comentarios. Simplemente, así como en las relaciones, pues en las familias, hay diferencias, a veces lo mejor es cortar por lo sano", indicó el chico reality.

Por su parte, Laura Spoya y Gerardo Pe comentaron que seguirán realizando contenido a través de las redes sociales. "Decirles que muchas gracias y definitivamente merecían una explicación. Pero estén atentos a nuestras redes porque vamos a seguir haciendo contenido", indicaron.

Programa de streaming tenía 180 episodios al aire. Foto: Todo Good/YouTube

"Gracias por estar ahí en cada etapa, en cada historia y en cada locura. ¡Hoy nos toca cerrar este capítulo, pero lo vivido con esta manada no lo borra nadie! Gracias por el apoyo, por el cariño, por acompañarnos cada mañana y por aceptarnos tal y como somos. La manada, siempre firme en cada 'funada'", describieron en Instagram.

'Pelao' anunció el fin de ‘Good Time’

El podcast 'Good Time', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, llegó a su fin, marcando una nueva etapa en el canal 'Todo Good'. Con el estreno de su moderno set tecnológico, el canal de YouTube anunció una serie de cambios en su programación, entre ellos, la salida del exitoso espacio digital.

"Reitero darles las gracias y bueno, vamos a seguir haciendo cosas. Créanme que no ha sido fácil llegar a este punto, créanme que ha sido muy difícil para nosotros también, yo les deseo todo lo mejor, no hemos llegado a acuerdos que teníamos que llegar en esta nueva fase", explicó José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao'.