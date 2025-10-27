La semana pasada, los conductores de 'Good Time' celebraron un momento especial para su programa de streaming. Dedicaron un episodio especial a sus 9 meses de emisión en el canal 'Todo Good' de YouTube. La cita fue el martes 21 de octubre, y el equipo compuesto por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe aprovechó la ocasión para compartir con su audiencia los logros del programa, que se había ganado un público fiel gracias a su estilo fresco y cercano.

'Good Time' celebró sus 9 meses de emisión sin saber que días después llegaría a su final

La celebración por los 9 meses de emisión se dio en medio del reciente estreno del moderno set tecnológico del canal, que marcó el inicio de una nueva etapa en la programación de streaming. Durante la celebración, los conductores mostraron su lado más divertido, bromeando entre ellos y compartiendo anécdotas de sus meses al aire.

Fue en ese momento cuando una seguidora no pudo contener su emoción y les dejó un mensaje lleno de nostalgia por las bromas pesadas en el programa: "Quería que lleguen al año", anticipando sin saberlo el cierre que se confirmaría días después.

Fin de 'Good Time' en el canal 'Todo Good'

Pese a la alegría de la jornada, el canal anunció cambios definitivos en su programación, y este lunes 27, José Rodríguez, ‘Pelao’, confirmó el fin del podcast ‘Good Time’, cerrando así un capítulo importante en la historia de 'Todo Good'.

"Yo sé que es una noticia difícil de asimilar, han sido parte muy importante del canal. Reitero darles las gracias y bueno vamos a seguir haciendo cosas. Créanme que no ha sido fácil llegar a este punto, créanme que ha sido muy difícil para nosotros también, yo les deseo todo lo mejor, no hemos llegado a acuerdos que teníamos que llegar en esta nueva fase", indicó el youtuber.