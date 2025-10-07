Zully se reencuentra con amigas que conoció cuando era vendedora ambulante en Los Olivos: "Las reales"

Abigail Salazar Cotrina, conocida en redes sociales como Zully, decidió regresar al lugar donde solía trabajar como vendedora ambulante en Los Olivos. Durante una transmisión de Kick, la influencer mostró su antiguo hogar y su reencuentro con varias amigas antes de ser muy popular en la plataforma de TikTok. Usuarios resaltaron la humildad de la tiktoker.

Zully se reencuentra con sus amigas vendedoras en Los Olivos

Recientemente, la tiktoker Zully decidió realizar un cambio en sus transmisiones de Kick y decidió mostrar su antigua etapa como vendedora ambulante. De esta forma, llegó hasta la zona de la Primera de Pro en Los Olivos y se reencontró con amigas comerciantes.

La influencer Zully abrazó a una de las jóvenes vendedoras y el emotivo reencuentro quedó grabado. "Te extrañé mucho", comentó una de las jóvenes. Así mismo, el hermano de la tiktoker saludó a las muchachas y promovieron el puesto ambulante en redes sociales.

Tras la viralización del contenido, fans de la tiktoker resaltaron su humildad y su iniciativa de mostrar su etapa antes de ser streamer. "Las reales", fue uno de los comentarios más destacados.

¿Quién es Zully y cómo alcanzó la popularidad en TikTok?

La tiktoker Zully tiene 20 años y cuenta con una amplia comunidad de seguidores. Desde hace varios años, inició como creadora de contenido en TikTok y hoy tiene un notable posicionamiento en la plataforma de Kick. Fue protagonista de varias polémicas.

Además, es una de las streamers peruanas mejores pagadas por su presentación en discotecas. De acuerdo a la agencia corporación Hola Lima, Zully cobra alrededor de S/9.000 por una hora de show.