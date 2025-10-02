HOYSuscripcion LR Focus

Curwen bromea con postular al Congreso junto a conductores de 'Habla Good': "Para tener contenido"

Durante el podcast 'Habla Good', youtubers comentaron entre risas sobre la idea de postular a las próximas elecciones 2026 y sorprendieron a seguidores.

Creadores de contenido hicieron un llamado a informarse antes de elegir a representantes políticos.
Creadores de contenido hicieron un llamado a informarse antes de elegir a representantes políticos.

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, sorprendió a sus seguidores al bromear sobre una supuesta postulación al Congreso en las próximas elecciones generales 2026. Durante la última emisión del podcast 'Habla Good', el youtuber manifestó entre risas la intención de llegar al Poder Legislativo junto al equipo del programa digital. Como era de esperarse, el hecho generó un sinfín de reacciones en redes sociales.

Curwen bromea sobre la posibilidad de postular al Congreso

En el programa 'Habla Good', que se transmite en YouTube, el periodista Curwen se refirió a las próximas elecciones generales y animó a sus compañeros a tentar un cargo político. El creador de contenido explicó entre carcajadas a Antonio Crespo Galán (Furrey), José Luis Rodríguez (Pelao) y Anthony Alencastre (Tonino) que no sería una mala idea.

"Postulamos los cuatro. Para tener contenido en las elecciones. Imagínate los cuatro, los cuatro en estos debates, entre nosotros", manifestó Curwen. El resto de conductores reaccionaron entre bromas e indicaron que es algo tentador debido a la jugosa remuneración económica que obtienen los congresistas. "Con un sueldo te puedes comprar un carro", comentó Furrey.

Por último, José Luis Rodríguez exhortó a sus seguidores a votar con bastante conciencia en las próximas elecciones y no dejarse guiar únicamente por los candidatos a la Presidencia, sino también considerar el grupo político. "La carrera política en Perú no existe", arremetió.

