Streamers

Tiktoker Zully sorprende al revelar que rechazó propuesta laboral de 'EEG': “Es mucho físico”

Streamer Zully reveló que fue invitada a formar parte de reality televisivo, pero optó por rechazar la propuesta.

Tiktoker peruana tiene 3 millones de seguidores en TikTok.
Tiktoker peruana tiene 3 millones de seguidores en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok

La tiktoker peruana Zully sorprendió a sus seguidores al detallar que tuvo una oferta laboral para ingresar al reality 'Esto es guerra'. Durante una entrevista en el podcast 'Doble sentido' en YouTube, la influencer dio detalles sobre su rechazo al programa de América TV y que está enfocándose en su rol como creadora de contenido tras una creciente comunidad de fans en TikTok y Kick.

Tiktoker Zully rechazó participar en reality 'Esto es guerra'

Durante la emisión del programa digital 'Doble sentido', Zully, con 3 millones de seguidores en TikTok, explicó que recibió una propuesta para ingresar al programa de reality 'Esto es guerra'. Sin embargo, ella junto a su manager decidieron que no podría darse esta posibilidad debido al incremento de horas que está dedicando al streaming. También enfatizó el buen estado físico que se necesita para participar en las competencias.

PUEDES VER: Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

lr.pe

"Lo que pasa es de que estaba estoy metida en esto del stream. Estoy como que más enfocándome eso, en el stream tengo que hacer muchas horas. Aparte que tengo que tener mucho físico, es como que más show y todo, entonces no. De repente, más adelante. Fue mi decisión porque es mucho físico", comentó en el programa digital.

¿Quién es Zully y cómo alcanzó la popularidad en TikTok?

Abigail Sulamita Salazar Cotrina, más conocida en redes sociales como Zully, tiene 20 años y cuenta con una amplia comunidad de seguidores. Desde hace varios años, inició como creadora de contenido en TikTok y hoy tiene un notable posicionamiento en la plataforma de Kick.

PUEDES VER: Cantante peruana confiesa que Chris Martin, líder de Coldplay, le dio US$5.000 para su videoclip: "Me ayudó"

lr.pe

La tiktoker fue protagonista de varias polémicas. Además, es una de las streamers peruanas mejores pagadas por su presentación en discotecas. De acuerdo a la agencia corporación Hola Lima, Zully cobra alrededor de S/9.000 por una hora de show.

