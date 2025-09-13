Policía bota al streamer Sacha mientras transmitía la marcha contra la reforma de la AFP en Kick:

Este sábado 13 de septiembre, la Marcha por el retiro de la AFP se convirtió en uno de los eventos más masivos del año en Lima. Cientos de afiliados, trabajadores y jubilados se concentraron en la Plaza San Martín y en calles adyacentes para exigir una nueva liberación de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones y expresar su rechazo a la reforma previsional impulsada por congresistas fujimoristas. El recorrido avanzó hacia la avenida Abancay, punto neurálgico del centro de Lima y escenario frecuente de protestas sociales debido a la localización del Congreso de La República.

El ambiente se tornó tenso a medida que la multitud intentó acercarse al Parlamento. Diversas organizaciones y ciudadanos con pancartas reclamaron la devolución de sus aportes, mientras grupos sindicales denunciaron la obligatoriedad de los nuevos esquemas. En medio de este panorama, destacó la presencia del streamer Sacha, quien acudió al lugar para cubrir la movilización en directo para su comunidad en la plataforma Kick.

Policía retira a Sacha de protesta cuando se encontraba transmitiendo

El streamer Sacha, uno de los creadores de contenido peruanos más seguidos en redes, llegó a la Marcha por el retiro de la AFP para mostrar desde su canal de Kick el avance de la concentración y recoger testimonios de los asistentes. En compañía de su compañero de cámara, caminó por la avenida Abancay mientras narraba lo que veía. Según se observa en clips compartidos en redes sociales, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) le solicitaron que se desplazara de la zona restringida.

El video generó comentarios de usuarios que defendieron el derecho a informar y cuestionaron el accionar de la fuerza del orden en un contexto de protesta pacífica. Algunos internautas convirtieron su nombre en tendencia. Anteriormente, otros streamers como Diealis habían anunciado la protesta, mostrando su posición en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Manifestantes intentaron llegar al Congreso de La República

Más allá del caso del streamer, la Marcha por el retiro de la AFP reunió a colectivos de diferentes regiones que llegaron a Lima para exigir la devolución parcial de sus ahorros previsionales. Portando carteles y banderas, denunciaron que la reforma de pensiones elimina la toma de decisiones y libertades financieras que antes se tenían. Varias asociaciones de jubilados y trabajadores independientes remarcaron que la medida propuesta obligará a aportar de manera automática a nuevos grupos de personas desde 2028.

El avance de los participantes por la avenida Abancay se encontró con un cerco policial que impedió el paso hacia el Palacio Legislativo. Pese a los controles, grupos de manifestantes insistieron en llegar al Congreso, lo que ocasionó breves momentos de tensión sin que se reportaran mayores daños.