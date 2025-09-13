HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti
Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     
Streamers

Policía bota al streamer Sacha mientras transmitía la marcha contra la reforma de la AFP en Kick: "Avanza nomás"

La Marcha por el retiro de la AFP reunió a miles de trabajadores, jubilados y afiliados en Lima. En plena protesta, la Policía Nacional del Perú retiró al streamer Sacha mientras transmitía en vivo por su canal de Kick.

Policía bota al streamer Sacha mientras transmitía la marcha contra la reforma de la AFP en Kick:
Policía bota al streamer Sacha mientras transmitía la marcha contra la reforma de la AFP en Kick: | Foto: X.

Este sábado 13 de septiembre, la Marcha por el retiro de la AFP se convirtió en uno de los eventos más masivos del año en Lima. Cientos de afiliados, trabajadores y jubilados se concentraron en la Plaza San Martín y en calles adyacentes para exigir una nueva liberación de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones y expresar su rechazo a la reforma previsional impulsada por congresistas fujimoristas. El recorrido avanzó hacia la avenida Abancay, punto neurálgico del centro de Lima y escenario frecuente de protestas sociales debido a la localización del Congreso de La República.

El ambiente se tornó tenso a medida que la multitud intentó acercarse al Parlamento. Diversas organizaciones y ciudadanos con pancartas reclamaron la devolución de sus aportes, mientras grupos sindicales denunciaron la obligatoriedad de los nuevos esquemas. En medio de este panorama, destacó la presencia del streamer Sacha, quien acudió al lugar para cubrir la movilización en directo para su comunidad en la plataforma Kick.  

PUEDES VER: Marcha por el retiro de AFP: manifestantes hicieron sentir su rechazo frente al Congreso

lr.pe

Policía retira a Sacha de protesta cuando se encontraba transmitiendo

El streamer Sacha, uno de los creadores de contenido peruanos más seguidos en redes, llegó a la Marcha por el retiro de la AFP para mostrar desde su canal de Kick el avance de la concentración y recoger testimonios de los asistentes. En compañía de su compañero de cámara, caminó por la avenida Abancay mientras narraba lo que veía. Según se observa en clips compartidos en redes sociales, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) le solicitaron que se desplazara de la zona restringida.

El video generó comentarios de usuarios que defendieron el derecho a informar y cuestionaron el accionar de la fuerza del orden en un contexto de protesta pacífica. Algunos internautas convirtieron su nombre en tendencia. Anteriormente, otros streamers como Diealis habían anunciado la protesta, mostrando su posición en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Manifestantes intentaron llegar al Congreso de La República

Más allá del caso del streamer, la Marcha por el retiro de la AFP reunió a colectivos de diferentes regiones que llegaron a Lima para exigir la devolución parcial de sus ahorros previsionales. Portando carteles y banderas, denunciaron que la reforma de pensiones elimina la toma de decisiones y libertades financieras que antes se tenían. Varias asociaciones de jubilados y trabajadores independientes remarcaron que la medida propuesta obligará a aportar de manera automática a nuevos grupos de personas desde 2028.  

El avance de los participantes por la avenida Abancay se encontró con un cerco policial que impedió el paso hacia el Palacio Legislativo. Pese a los controles, grupos de manifestantes insistieron en llegar al Congreso, lo que ocasionó breves momentos de tensión sin que se reportaran mayores daños.

Notas relacionadas
Youtuber Dafonseka genera controversia al decir que ser 'streamer' es una carrera: "Este trabajo es honesto y honrado"

Youtuber Dafonseka genera controversia al decir que ser 'streamer' es una carrera: "Este trabajo es honesto y honrado"

LEER MÁS
Madre de familia increpa a alcalde de Ate y usuarios critican su respuesta: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

Madre de familia increpa a alcalde de Ate y usuarios critican su respuesta: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

LEER MÁS
Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

LEER MÁS
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
Influencer Josi Martínez narra cómo fue la conmovedora escena con su mamá al revelarle su orientación sexual: “Tenía mucho miedo”

Influencer Josi Martínez narra cómo fue la conmovedora escena con su mamá al revelarle su orientación sexual: “Tenía mucho miedo”

LEER MÁS
Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Streamers

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Influencer Josi Martínez narra cómo fue la conmovedora escena con su mamá al revelarle su orientación sexual: “Tenía mucho miedo”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota