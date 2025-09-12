HOYSuscripcion LR Focus

Streamer Zully explicó por qué TikTok bloqueó su cuenta hasta 2030 tras denuncias de varios usuarios: “Me reportaban”

La popular creadora de contenido de Kick, Zully, recordó en una reciente entrevista en 'Good Time' el motivo por el cual TikTok bloqueó su cuenta por 5 años para realizar transmisiones en vivo en la plataforma.

Tiktok suspendió la cuenta de la streamer Zully para realizar transmisiones en vivo.
Tiktok suspendió la cuenta de la streamer Zully para realizar transmisiones en vivo. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube

Zully es una popular creadora de contenido peruana que ha ganado gran notoriedad en redes sociales. Conocida como la reina de Kick, inició su carrera en las plataformas digitales realizando transmisiones en vivo en TikTok. Con el paso del tiempo, consolidó una gran comunidad que acompaña cada una de sus publicaciones y apariciones en Internet. Ahora, en una entrevista para el streaming 'Good Time', recordó el motivo por el cual la aplicación china bloqueó su cuenta hasta el 2030.

Según explicó la influencer, aunque todavía puede subir videos en TikTok, tiene restringido transmitir en vivo hasta cumplir con la sanción. Esto se debería a que, durante los meses que hacía directos, muchos usuarios reportaban su cuenta con la intención de molestarla. La cantidad de denuncias fue tal que la aplicación decidió bloquear su perfil.

PUEDES VER: Influencer Zully impacta al anunciar su participación en el Miss Perú: “Luchen por sus sueños”

lr.pe

"Estaba en TikTok hace 3 años. Yo hacía transmisión por live de TikTok. Hacía mis batallitas. Tenía mis donadores (...) la gente me apoyaba demasiado hasta gente que me apoyaba desde Estados Unidos y me donaba bastantes cosas. Pero hubo un tiempo en que me 'banearon'. Mucho me reportaban. Siempre salía el anuncio (en el live) que decía 'denunciada por espectadores'. Mis videos también lo bajaban (...)", señaló.

Zully manda inderecta a usuarios que denunciaron su cuenta de TikTok: "Están obsesionados"

Lejos de desanimarse, Zully no permitió que la sanción impusta por TikTok le impidiera seguir realizando sus grabaciones. Es así que tomó la decisión de trasladar su comunidad a Kick y así continuar con sus en vivos. Asimismo, aseguró que un pequeño grupo de usuarios la sigue únicamente para dejar comentarios fuera de lugar.

"Me restringieron en TikTok hasta 2030 por un grupo que está obsesionado conmigo. Son mis fans. No puedo hacer lives por eso", sentenció.

