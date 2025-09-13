HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Youtuber Dafonseka genera controversia al decir que ser 'streamer' es una carrera: "Este trabajo es honesto y honrado"

Creador de contenido Dafonseka defendió su decisión de ingresar a Kick, afirmando que posee el apoyo de dos marcas importantes.

Youtuber detalló que tiene otros dos negocios.
Youtuber detalló que tiene otros dos negocios. | Foto: composición LR/ dafonsekadb/Kick

El youtuber Fernando Da Fonseca, conocido en redes sociales como Dafonseka, abrió su cuenta de Kick y ya cuenta con más de 23.000 seguidores en la plataforma. Como se recuerda, el creador de contenido formó parte del equipo del canal 'De barrio' en Youtube, junto a Gerardo Pe, y alcanzó bastante popularidad. Esta vez, decidió ingresar a la nueva plataforma de streaming y generó controversia al mencionar que se trata de una 'carrera'.

Dafonseka genera polémica al considerar su ingreso a Kick como una carrera

Durante una transmisión, Dafonseka no dudó en responderle a algunos usuarios que lo criticaron. Al respecto, el youtuber aclaró que tiene los ingresos suficientes y que no está en la necesidad de buscar otra alternativa laboral. Resaltó que obtuvo el apoyo de dos marcas importantes para iniciar en Kick.

lr.pe

"Lo que menos haría es buscar trabajo. Tengo dos contratos enormes con 2 marcas grandes, tengo suerte que están apoyando mi carrera como streamer. Este trabajo es honesto y honrado", respondió a haters. El comentario generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde algunos apoyaron al creador de contenido asegurando que generar entretenimiento en las plataformas digitales necesita un esfuerzo importante y otros lo cuestionaron.

Dafonseka explica que tiene otros 2 negocios: "Nunca lo van a saber"

De otro lado, el youtuber Dafonseka aclaró que las donaciones en TikTok o Kick no son su prioridad. Así mismo, que tiene otros dos negocios que le generarían ingresos seguros y no sintió la necesidad de mencionarlos. "No gano dinero de las donaciones. Tengo 2 negocios que ustedes no conocen, nunca lo van a saber. Nunca he mendigado por dinero", enfatizó.

Cabe resaltar, que Danfonseka alcanzó la popularidad en redes sociales, especialmente YouTube, con las parodias en el canal 'De barrio'. Junto a Gerardo Pe, hoy conductor de 'Good Time', son considerados los primeros youtubers en iniciar el fenómeno de los creadores de contenido en el Perú. Años después se separaron, pero mantuvieron el cariño de sus seguidores. Además, el influencer estudió Comunicaciones y también tiene temas musicales.

