El streaming es hoy uno de los medios más consumidos por los peruanos y que cada vez capta la atención de más figuras mediáticas de la televisión. En medio de este crecimiento, algunos creadores de contenido han llegado a revelar cuánto dinero pueden llegar a ganar a través de kick, la red social más usada actualmente para las trasmisiones en vivo.

¿Cuánto ganan los streamers peruanos famosos en Kick?

Sin duda, el caso más comentado es el del streamer Diealis, quien ha llegado el último mes a la televisión a través del reality ‘Esto es Guerra’. El también youtuber sorprendió en una trasmisión junto a Onelia Molina, al confesar que gana entre US$ 15.000 y US$ 22.000 por emitir en Kick. Sus ganancias provienen principalmente de suscriptores, donaciones y pagos por horas trasmitidas

En una aparición en vivo, Cristorata reveló que gana alrededor de US$ 500 a US$ 1.000 al mes y expresó que Diealis percibe de 15 a 20 veces lo que él factura. Por su parte, el streamer Antaurus, detalló cómo es que se generan ingresos a través de la plataforma. Según señaló, durante una trasmisión de 51 minutos logró conseguir US$ 31, con un promedio de 600 vistas.

“Si una persona tiene 6.000 vistas por hora, ganaría US$ 300”, agregó, dando a entender que los montos de dinero para quienes logran atraer una mayor audiencia.

El creador de contenido WolfoTV agregó que Kick empieza a pagar US$ 16 por hora de trasmisión e indicó que el ingreso depende del rendimiento individual de cada streamer y de la cantidad de audiencia que se logre mantener.

Personajes de la televisión que intentaron ser streamers

Aunque varios peruanos han logrado triunfar en Kick, algunos personajes de la televisión que intentaron probar suerte terminaron fracasando en la plataforma. Ese fue el caso de la modelo y exchica reality Rosángela Espinoza, quien compartió su experiencia con sus seguidores en TikTok, revelando haber perdido US$ 10.000.

“Invertí en equipos que ahora me sirven para mis asesorías, así que no se confundan, estudien y lean. No es fácil, más fácil es hacer dinero en TikTok”, señaló.

La participante de Esto es Guerra hizo una mención a quienes ya cuentan con amplia cantidad de seguidores: “Se trabaja 8 horas al día, son 2400 dólares y en 30 días, son 72 mil dólares al mes. Están ganando un montón de plata”, agregó.