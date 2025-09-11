Streamer Sacha sufre accidente tras escapar de sus seguidores en Huancayo: "Me caí de espaldas"

El streamer Sacha Uzumaki sorprendió en redes al revelar que sufrió un accidente tras la masiva asistencia de seguidores en Huancayo. El creador de contenido compartió una transmisión donde llega hasta un centro de salud para recibir atención médica. El incidente se viralizó en redes sociales y generó reacciones de otros influencers.

Streamer Sacha tuvo incidente en Huancayo

Hace poco, el streamer Sacha Uzumaki llegó a Huancayo para realizar contenido publicitario. Sin embargo, no esperó que su presencia generaría tanta acumulación de personas. Al tratar de evadir a algunos de seguidores hizo uso de unas escaleras y habría resbalado.

Tras el hecho, el streamer acudió a un centro de salud y recibió atención médica. Así mismo, su vehículo resultó con algunos daños. "Me cayó el muro, todo un cuadrado del ladrillo se salió, me caí de espaldas", comentó durante una transmisión de Kick.

Al respecto, usuarios de TikTok viralizaron la caída del streamer Sacha y muchos cuestionaron si se trata de un incidente 'armado'.

Streamer Sacha revela cuánto paga a sus cliperos

Durante otra transmisión en Kick, el streamer peruano Sacha Uzumaki sorprendió a sus seguidores al revelar cuánto paga a los "cliperos" que viralizan su contenido en TikTok. Detalló que ofrece S/30 por cada video que alcance 80.000 vistas y S/100 por uno que llegue al millón.