El jueves 4 de septiembre, el alcalde de Ate y streamer, Franco Vidal, se encontraba realizando una transmisión por la plataforma de Kick, durante su visita a varios colegios y vecinos de Chosica, en el distrito de Ate, cuando una mujer estacionada un mototaxi le reclamó al alcalde: "Señor Vidal, ¿por qué? ¿Por qué nos quita la leche?", lo que fue respondido de inmediato por el alcalde: "Tú te puedes comprar leche, madre. Trabaja, tienes dos piernas, dos brazos, cómprate leche. ¿Cómo ven a pedir leche? La señora tiene su moto. ¿Han escuchado a esa señora conchuda?", dejándola atrás y siguiendo su camino.

Usuarios critican la respuesta del alcalde de Ate, Franco Vidal

El clip se volvió viral en TikTok. En uno de los tantos videos difundidos, como el de la cuenta francovidalismo27, diversos usuarios cuestionaron la respuesta del alcalde de Ate. El video, que ya acumula más de 600.000 reproducciones, generó comentarios como: "Como alcalde no es la manera de expresarse, porque eso no sale de su bolsillo", "Nunca juzgues a nadie porque no sabes su condición verdadera", "No es la manera de responder a sus electores, él trabaja para nosotros y no es al revés", "¿Así lo quieren como presidente a este tipo?", y "Ese alcalde habla sin contexto, quién sabe si alquiló la moto para el día a día".

En la misma línea, otro usuario recalcó: "Te recuerdo, Franco Vidal, que el dinero de ese programa de Vaso de Leche no es tuyo, es de los peruanos; tú solo lo administras. No puedes decirle 'conchuda'"