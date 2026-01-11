Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

En las redes sociales se publicó un video de Suheyn Cipriani y el streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius. En el clip de la plataforma Kick, se muestra a la modelo dedicándole unas tiernas palabras a su ‘amigo’, lo que ha acaparado las miradas de los usuarios en las redes sociales.

“Diego, sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho. Nos estamos conociendo y haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres", se le oyó decir a la joven, lo que ha desencadenado una ola de comentarios de los seguidores de ambos personajes de la farándula limeña y de los streamers.

Suheyn Cipriani: “No fue un beso, fue el ángulo de la cámara”

Cabe mencionar que hace unos días se compartió un video de Suheyn y Macarius muy juntos y presuntamente dándose un beso, según lo que se vio en el reflejo de un espejo. No obstante, la ex Miss Perú negó tajantemente que tuviera una relación con el streamer.

"No fue un beso. Lo que pasa es que estábamos atrás, estaba la cámara grabando. Y Diego me dijo 'Su ahí hay un reflejo' y le dije 'Está bien, igual te tengo que contar'. Y me acerqué a su oreja, perdón, a su boca. O sea, para que me cuente. Entonces es el ángulo de la cámara y se vio así", comentó la joven en un primer momento.

Empero, con este video compartido en la popular plataforma, la versión de que ‘son solamente amigos’ quedaría desestimada, ya que sus seguidores afirman que ambos mantienen una relación sentimental.

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Suheyn Cipriani es una joven que fue abriéndose paso en el mundo del modelaje y las redes sociales. Sin embargo, antes de que su nombre sonara en redes y en televisión, ella pasó por pasarelas importantes como el Elite Model Look Perú y representó al país en el Miss Eco Internacional 2019, certamen donde ganó la corona y marcó un hito para el modelaje peruano. Sin embargo, esa etapa también tuvo momentos difíciles, como cuando le retiraron la corona por estar embarazada. Hace unos meses se presentó en el programa ‘El valor de la verdad’, donde contó algunos detalles de su vida y su relación con el cantante César Vega.

¿Quién es Macarius?

Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, es un streamer arequipeño de 29 años que ganó popularidad debido a sus transmisiones de Dota 2 y contenido de humor, reacciones y gaming en plataformas como Facebook, YouTube y Twitch, donde inició su camino junto a Glogloking y Buti en la Ciudad Blanca. Es egresado de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santa María, pero no ejerce la profesión porque actualmente prioriza su carrera como creador de contenido.