El youtuber más grande del mundo, con más de 400 millones de suscriptores, MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Stephen Donaldson, se unió a Kick con el objetivo de recaudar US$5 millones de dólares para la campaña '#TeamWater', que busca facilitar el acceso al agua potable para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esa cifra fue ampliamente superada durante la transmisión, alcanzando un total de US$12.029.205,44, hasta el cierre de la transmisión.

En el en vivo, que duró más de 15 horas, el youtuber, conocido por sus grandes producciones, contó con la participación de streamers como xQc y Adin Ross, dos de los streamers más populares de habla inglesa en Kick.

Durante el evento, diversas personas hicieron impresionantes donaciones. El mayor contribuyente fue un usuario llamado 'Be LOVE Electrolite', quien donó US$2.800.000. Además, otros cuatro usuarios realizaron aportes de un millón de dólares o más.

¿Qué es #TeamWater, la campaña benéfica que colabora con influencers como MrBeast y Mark Rober?

#TeamWater es una campaña benéfica global que tiene como objetivo proporcionar acceso a agua potable a millones de personas que viven en condiciones de escasez hídrica. Iniciada por organizaciones como Water.org, esta campaña ganó visibilidad gracias al apoyo de influencers como MrBeast y Mark Rober, quienes utilizaron sus plataformas para recaudar fondos y generar conciencia sobre la crisis mundial del agua.

MrBeast, conocido por sus impresionantes desafíos que involucran grandes sumas de dinero y premios, y Mark Rober, famoso por sus videos educativos y de ciencia, han sido piezas clave en el éxito de la campaña. Estos creadores de contenido lograron no solo atraer grandes donaciones, sino que también inspiraron a otros ciudadanos y creadores de contenido a involucrarse con el proyecto.