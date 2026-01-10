La modelo Suheyn Cipriani y el streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, fueron captados nuevamente juntos. Los creadores de contenido llegaron a la fiesta de cumpleaños de la tiktoker Daniela Taquire y no ocultaron su cercanía tras la viralización de una transmisión donde se les observaría besándose. Seguidores están entusiasmados ante los rumores de una posible relación.

Macarius y Suheyn Cipriani se pronuncian tras polémico beso en transmisión

El último viernes, la exmiss Perú Suheyn Cipriani compartió la decoración por el cumpleaños del streamer. "Feliz cumpleaños", describió en Instagram. Tras ello, fueron captados juntos en una fiesta y decidieron responder a seguidores sobre su cercanía.

"No fue un beso. Lo que pasa es que estábamos atrás, estaba la cámara grabando. Y Diego me dijo 'Su ahí hay un reflejo' y le dije 'Está bien, igual te tengo que contar'. Y me acerqué a su oreja, perdón, a su boca. O sea, para que me cuente. Entonces es el ángulo de la cámara y se vio así", comentó Suheyn Cipriani.

De la misma forma, el streamer arequipeño rechazó un acercamiento sentimental con la influencer. "Parece un beso, pero no fue así", agregó.

¿Quién es Macarius?

Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, es un streamer arequipeño de 29 años que ganó popularidad debido a sus transmisiones de Dota 2 y contenido de humor, reacciones y gaming en plataformas como Facebook, YouTube y Twitch, donde inició su camino junto a Glogloking y Buti en la Ciudad Blanca. Es egresado de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santa María, pero no ejerce la profesión porque actualmente prioriza su carrera como creador de contenido.