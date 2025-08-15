El papá de la streamear peruana Milenka Nolasco no le dejó viajar a Estados Unidos para visitar al influencer Juanpa. | Foto: composición LR/TikTok/@cliperkick/@armypirras

El papá de la streamear peruana Milenka Nolasco no le dejó viajar a Estados Unidos para visitar al influencer Juanpa. | Foto: composición LR/TikTok/@cliperkick/@armypirras

La streamer peruana Milenka Nolasco vivió un tenso momento con su padre en plena transmisión en vivo en Kick. Mientras la influencer interactuaba con sus seguidores y cotizaba precios en diferentes aerolíneas para viajar a los Estados Unidos, su papá le reveló que salió a realizar trámites para 'cancelar' la visa americana y no pueda salir del Perú.

Aunque este documento solo puede ser revocado por el Departamento de Estado en EE. UU. o por un oficial consular de un consulado, la creadora de contenido quedó impactada por la confesión de su padre. "Por gusto está buscando tu pasaje. Ya está anulado la visa, ya. ¿De dónde crees que vengo? He hecho cola, trámites, documentos. Prefiero mil veces que me odies, yo estoy tranquilo", se le escucha decir a don Carlos, papá de Milenka Nolasco.

Milenka rompe en llanto luego de que su papá le impidiera ir a EE. UU.

Tras varios minutos de asimilar la situación, le streamer peruana no pudo contener su tristeza y rompió en llanto. Aunque su padre no explicó las razones, usuarios en redes aseguran que habría sido para que la creadora de contenido no se reúna con el influencer Juanpa en Estados Unidos.

Por su parte, en un audio que se compartió en la cuenta de TikTok @Carlitostv, la madre de la streamer explicó que Milenka cuenta actualmente con un contrato con Kick, por lo que, por el momento, no puede desligarse de sus responsabilidades y viajar al extranjero para ver a Juanpa.

"Lo que no me gustó a mí y a su papá lo caprichoso que se puso el chico. Milenka le dijo que no iba a poder viajar. Tiene un contrato en Kick y tiene responsabilidades. Nosotros hablamos con ella y le dijimos: 'Tú no puedes viajar, recién acabamos de venir de Miami, y ahora para que vuelvas, no. Que se posponga y recién en abril puedes viajar a verlo", sentenció.