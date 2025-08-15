HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Streamers

Streamer Milenka Nolasco rompe en llanto luego de que su papá le impidiera ir a EE. UU.: "Por gusto estás buscando pasaje"

Milenka Nolasco quedó en shock al enterarse, durante su streaming de Kick, que su papá había pedido que se le impidiera viajar a Miami, Estados Unidos.

El papá de la streamear peruana Milenka Nolasco no le dejó viajar a Estados Unidos para visitar al influencer Juanpa.
El papá de la streamear peruana Milenka Nolasco no le dejó viajar a Estados Unidos para visitar al influencer Juanpa. | Foto: composición LR/TikTok/@cliperkick/@armypirras

La streamer peruana Milenka Nolasco vivió un tenso momento con su padre en plena transmisión en vivo en Kick. Mientras la influencer interactuaba con sus seguidores y cotizaba precios en diferentes aerolíneas para viajar a los Estados Unidos, su papá le reveló que salió a realizar trámites para 'cancelar' la visa americana y no pueda salir del Perú.

Aunque este documento solo puede ser revocado por el Departamento de Estado en EE. UU. o por un oficial consular de un consulado, la creadora de contenido quedó impactada por la confesión de su padre. "Por gusto está buscando tu pasaje. Ya está anulado la visa, ya. ¿De dónde crees que vengo? He hecho cola, trámites, documentos. Prefiero mil veces que me odies, yo estoy tranquilo", se le escucha decir a don Carlos, papá de Milenka Nolasco.

PUEDES VER: Milenka Nolasco hace dura confesión y dice que es la única que trabaja en su familia: "Saco adelante a mis papás"

lr.pe

Milenka rompe en llanto luego de que su papá le impidiera ir a EE. UU.

Tras varios minutos de asimilar la situación, le streamer peruana no pudo contener su tristeza y rompió en llanto. Aunque su padre no explicó las razones, usuarios en redes aseguran que habría sido para que la creadora de contenido no se reúna con el influencer Juanpa en Estados Unidos.

Por su parte, en un audio que se compartió en la cuenta de TikTok @Carlitostv, la madre de la streamer explicó que Milenka cuenta actualmente con un contrato con Kick, por lo que, por el momento, no puede desligarse de sus responsabilidades y viajar al extranjero para ver a Juanpa.

PUEDES VER: Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

lr.pe

"Lo que no me gustó a mí y a su papá lo caprichoso que se puso el chico. Milenka le dijo que no iba a poder viajar. Tiene un contrato en Kick y tiene responsabilidades. Nosotros hablamos con ella y le dijimos: 'Tú no puedes viajar, recién acabamos de venir de Miami, y ahora para que vuelvas, no. Que se posponga y recién en abril puedes viajar a verlo", sentenció.

Notas relacionadas
Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

LEER MÁS
Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

LEER MÁS
Zully rompe su silencio tras ofensivo comentario de Carlos Cacho y asegura que no le afecta: “Me gusta vestirme así"

Zully rompe su silencio tras ofensivo comentario de Carlos Cacho y asegura que no le afecta: “Me gusta vestirme así"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

LEER MÁS
Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

LEER MÁS
Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

LEER MÁS
Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Streamers

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota