Melcochita fue el invitado estelar en el último programa emitido de 'Habla Good'. Durante la entrevista realizada por Curwen, Tonino y El Pelao, el popular comediante peruano habló sobre su larga trayectoria artística, así como sobre los chistes más famosos que había realizado a diversos personajes de la televisión peruana.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el público envió sus audios para que Melcochita pudiera responder a sus dudas o preguntas acerca de él. Precisamente, una de las preguntas de la audiencia fue cuando le recordaron la cachetada que Jimmy Santy le propinó en el programa de Magaly Medina. Esto generó la curiosidad de todos, y Melcochita reveló la peculiar razón para no reaccionar.

¿Por qué Melcochita no respondió a la cachetada de Jimmy Santy?

Según explicó en 'Habla Good', Melcochita dijo: "No le devolví la cachetada porque en ese tiempo había discriminación. Si yo actúo, dirán “el moreno abusivo le pegó al blanquito”. Entonces, el que quedó mal fue él, no yo". Todos estuvieron de acuerdo con la declaración de Melcochita, y resaltaron que Jimmy Santy no salió bien parado tras el golpe que le propinó a Melcochita.

Jimmy Santy le tiró a una cachetada a Melcochita en un programa de Magaly Medina. Foto: YouTube de ATV

Como se recordará, durante un programa de Magaly, Jimmy Santy y Melcochita fueron invitados para una entrevista. En el transcurso del programa, ambos invitados empezaron a intercambiar algunas palabras, hasta que la conversación se volvió tensa cuando los dos se enviaban 'indirectas' y algunas bromas. En un momento, Jimmy Santy se paró y le dijo a Melcochita que se callara. Al ver que el comediante seguía hablando le tiró una cachetada.