Laura Spoya regresó a la conducción del pódcast ‘Good time’ tras ausentarse una semana. Sin embargo, sorprendió al hacerlo con una tremenda amenaza, disfrazada de bruja y con un pequeño gato negro en sus manos, el cual aseguró que la protegerá de las malas energías.

Cabe recordar que la exmiss Perú se ausentó del set por unos días luego de anunciar públicamente su ruptura con su esposo, el empresario mexicano Brian Rullan, tras ocho años de casados y dos hijos en común. El pódcast también es conducido por Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

La polémica amenaza que hizo Laura Spoya en su regreso a ‘Good Time’

La modelo de 33 años, Laura Spoya, alegró a sus seguidores de ‘Good time’ al regresar a la conducción del pódcast. Vestida de negro, labios rojos, un sombrero de bruja y un pequeño gato negro, la presentadora de ‘Al sexto día’ lanzó una polémica amenaza cuando le preguntaron por qué llevaba al felino

"Es mi protector de energías, porque yo en algún momento les dije a todos que no se metan conmigo, porque quien se mete conmigo termina caga..", expresó con seriedad, añadiendo que el minino se llama Eugenio y que acaba de adoptarlo. "Cada vez que me quieran entrevistar voy a estar con mi gato negro... La tía bruja", contó.

Además, aclaró que no estaba triste pese a haber terminado con su esposo. Aseguró que durante los días que estuvo ausente del pódcast aprovechó para reencontrarse consigo misma a través de un proceso espiritual.

"Yo no me encuentro a mí misma llorando en mi cama o desconectándome. Yo me encuentro a mí misma cuando voy al plano astral", compartió. "He hecho un trabajo bastante introspectivo esta semana y en ese viaje a mi mente, mi guía espiritual me ha dicho que necesito tener un guardián de energía... Cada vez que alguien me quiera tirar mala energía se les va a devolver. Así que yo que ustedes lo pensaría dos veces", señaló

¿Laura Spoya dejará Panamericana TV para irse a Latina?

La productora Contenedor, encargada del programa ‘Al sexto día’, publicó el sábado 31 de mayo un comunicado oficial con el objetivo de frenar los rumores que apuntaban a una supuesta renuncia de Laura Spoya. Las especulaciones surgieron luego de que el ‘urraco’ John Tirado afirmara en su pódcast que la conductora dejaría Panamericana Televisión para unirse a Latina.

“Ante las recientes especulaciones, consideramos oportuno informar a nuestros televidentes y a los medios de comunicación que Laura Spoya continuará siendo la conductora del programa Al sexto día”, señala el pronunciamiento difundido a través de redes sociales.

La modelo, por su parte, replicó el comunicado en sus historias de Instagram y aprovechó la ocasión para ponerle punto final a los rumores con su característico humor. “Y por si quedaba duda. Por ahí salieron nuevas fake news, jeje. Mi familia de Al Sexto día y yo somos una relación estable, jeje”, escribió.