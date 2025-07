Tiktoker peruana expone a 'Curwen' en pleno programa en vivo y redes estallan: "Carlita date cuenta"

Durante el programa de 'Habla Good' del 17 de julio, el panel de presentadores, junto a la invitada y creadora de contenido Suemi Laura Chang, debatía sobre las preguntas que se podrían hacer en una primera cita. En ese contexto, Víctor Caballero, conocido como Curwen, le preguntó a Suemi si había visto Pokémon. A lo que la creadora de contenido respondió "bulbasaur", uno de los personajes de la serie, pero Víctor le replicó: "¿No era jigglypuff?". Sorprendido, Anthony Alencastre, popular en redes como 'Tonino', intervino: "¿Tú cómo sabes?".

Curwen respondió que se enteró del vínculo entre Sumei y Jigglypuff a través de la red social Tiktok, pero la creadora de contenido aclaró que nunca había colocado al personaje de Pokémon en dicha plataforma. Más adelante, Víctor Caballero reconoció que se equivocó, que no era Tiktok, sino otra red social. A lo que Sumei contestó: "O sea, me has stalkeado en Instagram", lo que causó revuelo en las redes sociales, dónde muchos usuarios mencionaban a la actual pareja del presentador de 'Brutalidad Política', Carla Campos-Salazar. "Carlita date cuenta".

Usuarios reaccionan ante la 'acusación' de Curwen de 'stalker'

Los usuarios no desaprovecharon el hilarante momento para bromear sobre lo sucedido y vincular a Curwen con Suemi. "Nuevo ship: misma edad, mismos gustos, son full chamba, divertidos, ambos de barrio", comentó una usuaria. Mientras tanto, otros hicieron referencias a la actual pareja de Curwen: "Veo un shipeo en sus miradas, lo siento por la novia". Otros internautas defendieron al presentador: "Solo diré que un entrevistador debe ir preparado a cada entrevista, tiene que estar bien informado. Por favor".

Otros usuarios tampoco dudaron en hacerle el pedido a José Rodriguez, conocido en redes sociales como 'Pelao', de que incluya a Suemi en el programa: "Suemi cae mejor en Todo Good que en Zalo, 'Pelao' fíchala".