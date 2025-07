Natalie Vértiz alcanzó notoriedad en 2011 tras su participación en el certamen de Miss Universo, lo que le permitió consolidarse como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Perú. Su trabajo en programas televisivos como 'Esto es guerra' y 'Estás en todas' le ha permitido ganar la atención de una amplia audiencia.

A pesar de ser identificada principalmente con Perú, Vértiz nació en Estados Unidos y se trasladó al país sudamericano a una edad temprana. Su éxito en los medios y su vínculo con su esposo, Yaco Eskenazi, también figura pública, le han establecido como un referente del espectáculo en el país. A lo largo de los años, ha construido una exitosa carrera como modelo, conductora e influencer.

¿Cuál es la verdadera nacionalidad de Natalie Vértiz?

Natalie Vértiz no nació en Perú, sino en Estados Unidos. En una entrevista realizada en su canal de YouTube, la modelo indicó que tanto ella como sus hermanas nacieron en el país norteamericano.

“Mis hermanas y yo nacimos en Estados Unidos, pero luego regresamos a Perú. Viví en Lima hasta los 5 años y luego volvimos a Estados Unidos, donde viví hasta los 13 años”, explicó. A lo largo de su vida, Vértiz ha dividido su tiempo entre ambos países, afirmando que ha vivido la mitad de su vida en Perú y la otra mitad en Estados Unidos.

¿Cómo Natalie Vértiz llegó al Perú?

El regreso de Natalie Vértiz a Perú estuvo motivado por una combinación de factores personales y profesionales. Aunque comenzó su carrera como modelo en Estados Unidos, enfrentó dificultades en sus primeros intentos en el mundo del modelaje, incluidos rechazos como concursos de belleza, lo que la hizo dudar de su fututo en la industria. En ese contexto, su hermana Mariana tuvo un papel importante al persuadirla para que volviera a Perú y participara en el certamen de Miss Perú 2011.

“Estaba muy desanimada por los rechazos, pero mi hermana me animó a intentarlo en Perú. Me puse en contacto con el director de la Miss Perú y me explicó lo que debía hacer. Al final, vine al país, lo conocí en persona y logré ingresar al concurso”, relató en una entrevista.