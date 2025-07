Antonio Crespo, conocido como Furrey, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Javier Prado luego de sufrir un grave accidente vehicular mientras se dirigía al programa Habla Good. El streamer peruano tiene tres costillas fracturadas, una clavícula rota y un pulmón perforado. Según los médicos, su situación es crítica, pero estable.

Su esposa, Giselle Minchola, conocida en redes como 'Dra. de Juguete', mantiene informada a la comunidad digital sobre su evolución. Indicó que, aunque no hay un plazo definido para su recuperación, ya mostró signos positivos como reconocerla durante una visita reciente. “No sabemos cuánto tardará en recuperarse, pero estamos esperanzados”, confesó.

Cientos de usuarios apoyan la rifa. Foto: Composición LR/ dra_giselle_minchola





¿En qué consiste la rifa benéfica para apoyar a Furrey?

Debido a los altos costos de hospitalización, Giselle anunció la organización de una rifa solidaria para cubrir los pagos médicos no cubiertos por el seguro. “Nos juntamos para poder organizar esta rifa en beneficio a su salud y poder cubrir cualquier tipo de eventualidad que se presente, además de los gastos que no cubra el seguro durante su estancia en UCI”, explicó en Instagram.

Los premios incluyen más de 20 donaciones de marcas y emprendimientos, como noches en Airbnb, sesiones de spa, cervezas artesanales, lavado de muebles, libros y otros productos. La comunidad digital respondió con entusiasmo, comprando rifas y compartiendo la iniciativa para ampliar su alcance.

¿Cómo participar en la campaña de apoyo a Furrey?

Los interesados pueden adquirir rifas a través de un código QR habilitado para pagos por billeteras digitales. También se difundió un número de contacto para confirmar la compra de boletos y participar en los sorteos. Giselle agradeció públicamente el respaldo recibido: “Les agradecemos a todos los que apoyen, no solo comprando un par de rifas, sino también compartiéndola y haciendo que llegue a más personas”.

La familia de Furrey aún no tiene certeza sobre el tiempo que tomará su recuperación completa. Sin embargo, Giselle se mostró optimista: “Hoy día él me vio y me reconoció, es una buena señal”. La solidaridad de su comunidad se ha convertido en un motor de esperanza en medio de la incertidumbre.