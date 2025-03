Hace unos años, pocos imaginaban que un canal de YouTube peruano dedicado a podcasts alcanzaría audiencias masivas en vivo. Sin embargo, Todo Good, liderado por José Rodríguez, más conocido como el 'Pelao', ha logrado consolidarse como un espacio de conversación libre y entretenida, donde amigos comparten opiniones sobre temas de actualidad, cultura pop y humor. El crecimiento de este proyecto ha sido exponencial y, hoy en día, miles de usuarios siguen cada una de sus transmisiones.

En una reciente conversación con La República, el 'Pelao' compartió detalles sobre los inicios del canal, la incorporación de figuras como Mario Irrivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe a Good Time y sus expectativas a futuro.

¿Cómo fueron los inicios de Todo Good?

El 'Pelao' reveló que su incursión en el mundo del podcasting comenzó hace más de 15 años, cuando los formatos en audio eran populares en otros países, pero casi inexistentes en el Perú. Su motivación inicial fue la falta de contenido local que reflejara la identidad y el humor peruano. Por ello, junto a su hermano, decidió lanzar su propio programa, inspirado en las producciones españolas y estadounidenses que consumía en ese momento.

“Los podcasts españoles o gringos hacían chistes o bromas que no entendía porque eran de cosas nacionales. Es como que acá hicieras un chiste o referencia a Susy Diaz. Si alguien de Argentina o de Bolivia lo escucha, no lo va a entender. Entonces, cuando tenía esos momentos decía, ‘¿por qué no hay podcast de aquí de Perú?’ y así con mi hermano dije, ‘Hagamos uno nosotros’. Y ya está”, señaló para La República.

El canal de YouTube Todo Good, donde se emiten los podcasts ‘Habla Good’ y ‘Good Time’, ya tiene 5 años desde su creación, pero nació durante la pandemia como un pasatiempo entre amigos. “El canal no llegaba ni a 10 personas conectadas en streaming, igual lo hicimos porque teníamos fe en el futuro, lo que podía llegar”. Con el tiempo, el canal fue ganando seguidores y aumentando su audiencia en vivo.

“Todo Good ha demorado en funcionar. Han pasado 3 años y medio tranquilamente solo para pagar los gastos que generaba. Hoy casi todo lo que entra al canal lo reinvierto en las cosas que seguimos haciendo. Hasta para mí son irreales ver que de la nada prendemos el streaming y tenemos 10.000, 15.000 personas conectadas, para mí es muy extraño ver ese número ahí”, sostuvo.

Inicios de Todo Good. Foto: Captura Todo Good.





¿De quién fue la idea de juntar a Mario Irrivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe?

Good Time es uno de los formatos más exitosos dentro de Todo Good. La combinación de personalidades carismáticas ha sido clave en su impacto, y según el 'Pelao', la incorporación de Mario Irrivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe no fue fruto del azar.

“Abneer (el productor) llegó con la idea de formar un nuevo panel y, de hecho, había tenido otros acercamientos en otros lados y no se lo aceptaron. Finalmente, yo le digo, ‘hagámos estos pilotos’ y vimos cosas que corregir. Después hablo con cada uno de los tres y les pregunto ¿por qué quieren hacer esto? y veo lo que cada uno tiene en su cabeza. Para mí eso es muy importante”, detalló.

Desde el inicio, los tres presentadores demostraron tener una química especial. Mario Irrivarren, conocido por su participación en reality shows, se mostró entusiasmado por explorar una faceta diferente de sí mismo. Laura Spoya aportó su carisma y espontaneidad, mientras que Gerardo Pe, reconocido por su contenido en redes sociales, se integró con su humor característico.

Asimismo, José Rodríguez reveló que en su momento se pensaron en otras personas para Good Time, pero que al grabar los pilotos se dieron cuenta la química que fluía y que eso iba a funcionar. “Mencionar quién estaba ahí para mí es como que innecesario porque es algo que ya quedó”, mencionó.

Mario Irrivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe pudieron no ser los conductores de Good Time. Foto: Captura Good Time.





¿Todo Good abrirá otro podcast este 2025?

El futuro de Todo Good es un tema recurrente entre los seguidores del canal. Muchos se preguntan si este año se sumará un nuevo podcast al ecosistema de programas que ya conforman la plataforma. Sobre esto, el 'Pelao' confesó que, si bien siempre está explorando ideas, no quiere precipitarse. “Todos los días pienso, pero me mata la idea”, indicó.

Aunque no detalló el desarrollo de un próximo proyecto, explicó que uno de los formatos descartados para este 2025 es el contenido deportivo. A pesar de la popularidad del fútbol en el Perú, el equipo de Todo Good considera que no es su nicho principal.

“Este año no lo voy a hacer. No es algo que me mueva, no soy fan del fútbol y ahorita meterme a buscar figuras y todo. Siento que las figuras de fútbol están donde deben estar y la gente ya las consume donde deben estar. De repente en un futuro intentaré algo loco, pero siento que es un rubro que no me llama, la verdad”, indicó.

Sobre nuevas incorporaciones, el 'Pelao' destacó que el canal sigue en constante evolución. No descartó que en el futuro se sumen nuevos talentos, siempre y cuando encajen con la identidad de la plataforma.