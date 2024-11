Después del reportaje de Gabriela Serpa y Curwen en ‘Magaly TV, la firme’, el conductor José Rodríguez, más conocido en redes sociales como ‘Pelao Good’, salió a arremeter contra Magaly Medina, debido a que la periodista no citó el nombre del programa y, en su lugar, solamente colocó ‘YouTube’ como la fuente.

Conductor en contra de Magaly Medina



A través de redes sociales, José Rodríguez, popularmente conocido como ‘Pelao Good’, no dudó en lanzarle un fuerte dardo a Magaly Medina tras la difusión de un reportaje en el que se colocaron imágenes de su podcast ‘Habla Good’. El programa de la ‘Urraca’ no mencionó el nombre de dicho programa, ya que, en su lugar, solo citaron a YouTube.



“Eso sí, Magaly, eso sí. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar que ayer nos sacaras y no nos pusieras como fuente. ¿Cómo qué fuente de YouTube? YouTube no hizo esto. Lo hicimos nosotros, ¿ya? Cuidado, la última. Esta te la paso, la siguiente…”, señaló el presentador, haciendo una señal de desaprobación.

Esta queja de ‘Pelao Good’ se habría originado poco después de que el podcast ‘Habla Good’ decidiera invitar a Gabriela Serpa a uno de sus programas, en donde la modelo no dudó en mostrar cierto interés por Curwen, uno de los locutores que también participa en dicha producción digital.



El programa de Magaly Medina, el pasado jueves 28 de noviembre, emitió un reportaje en el que compartió algunos clips del mencionado podcast, pero prefirieron omitir el nombre del programa y solo colocaron ‘YouTube’ como la fuente.

Gabriela Serpa y Curwen coquetean en vivo



Se sabe que el youtuber Curwen ha dejado claro su interés por Gabriela Serpa en diversas ocasiones, por lo que la modelo decidió asistir a uno de los episodios de ‘Habla Good’, donde mostró su interés por el comunicador.

“Él quería conocerme, que yo era su crush”, expresó Gabriela en entrevista con las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, subrayando que la atracción con el youtuber era recíproca. Este instante, cargado de complicidad y coqueteo, captó la atención de los espectadores, quienes no pudieron evitar notar la química entre ambos.