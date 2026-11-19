Sicarios asesinan a hombre en SJM que sobrevivió a un ataque armado hace un mes Jorge Luis Pérez Silva, de 32 años, fue atacado a balazos por dos sujetos que llegaron en una motocicleta. Un familiar reveló que la víctima temía por su seguridad tras un primer atentado.

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen, donde hallaron nueve casquillos de bala.

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen, donde hallaron nueve casquillos de bala. Foto: difusión

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del jueves 18 de noviembre en la avenida Pastor Sevilla, a media cuadra del óvalo Cocharcas, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron en plena vía pública y dispararon varias veces antes de escapar.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como Jorge Luis Pérez Silva, de 32 años. En la escena del crimen, los peritos hallaron nueve casquillos de bala, mientras que agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

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Víctima había sobrevivido a otro atentado hace un mes

Un familiar de Pérez Silva reveló que el hombre ya había sobrevivido a un ataque armado aproximadamente un mes antes. En aquella oportunidad, lo trasladaron a un hospital, donde permaneció internado durante varios días.

El pariente también contó que, durante los últimos días, Pérez Silva manifestó preocupación por su seguridad. Incluso suspendió una actividad fondos que había organizado para el sábado pasado.

La Policía Nacional ya conoce esta versión y realiza las investigaciones para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.