Caso Liceo Naval: celebran cumpleaños del principal sospechoso de agresión sexual en Maranguita Familiares del implicado habrían logrado ingresar bebidas, golosinas y regalos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, desatando cuestionamientos sobre sus protocolos.

Mientras las investigaciones por el caso de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise continúan, un nuevo hecho vinculado a los implicados genera cuestionamientos. Los familiares del principal sospechoso por este ataque habrían celebrado el cumpleaños del investigado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

El hecho habría ocurrido pese a que el estudiante y otros cinco escolares permanecen internados de forma preventiva en el establecimiento ubicado en San Miguel, mientras las autoridades continúan con las diligencias por la denuncia de presunta agresión sexual cometida contra un compañero de 16 años, el 15 de septiembre de 2026.

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Gaseosas y golosinas dentro de Maranguita

Según reveló el programa Beto a Saber, los allegados del adolescente llegaron hasta el centro de rehabilitación y habrían logrado hacer ingresar grandes cantidades de gaseosas y golosinas, así como piñatas, tortas y regalos para celebrar un año más de vida del investigado.

El medio mostró fotografías en las que los parientes del adolescente llegan a las afueras del recinto en un auto y retiran los implementos para festejar el onomástico del menor. El periodista Beto Ortiz cuestionó que el Pronacej, que está a cargo de Maranguita, permita el ingreso de este tipo de productos, pese a la severidad de sus reglas.

¿Qué se investiga en el caso Liceo Naval?

El caso Liceo Naval surgió a partir de una denuncia por presunta agresión sexual contra un menor de edad del colegio Liceo Naval Almirante Guise. El hecho habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026 mientras los alumnos regresaban de una actividad deportiva en un bus.

Seis adolescentes involucrados fueron internados por cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, mientras se investigan los hechos; mientras que la Fiscalía archivó la investigación contra otros cuatro escolares que eran considerados testigos del caso y permanecían en libertad.