La Luna, Júpiter, Marte y una estrella se juntan el 30 de noviembre en un encuentro poco frecuente: a qué hora verlo desde Perú Además, sectores de Chile, Argentina, Nueva Zelanda y la isla Norfolk vivirán experiencia similar. Este acontecimiento astronómico es uno de solo siete ocurridos entre 1900 y 2099.

La Luna, Júpiter, Marte y Régulo se alinearán en la constelación de Leo la madrugada del 30 de noviembre de 2026, un espectáculo astronómico visible desde Perú y otras regiones.

La Luna, Júpiter, Marte y Régulo se alinearán en la constelación de Leo la madrugada del 30 de noviembre de 2026, un espectáculo astronómico visible desde Perú y otras regiones. Ilustración LR

La Luna, Júpiter, Marte y Régulo coincidirán en un estrecho sector celeste de la constelación de Leo en la madrugada del lunes 30 de noviembre de 2026. Quienes miren al firmamento sin telescopio desde Perú contemplarán este espectáculo astronómico con atmósfera limpia. En la capital, Lima, la ventana recomendada abarca de 2.00 a 4.00 a. m., previo al amanecer.

El ángulo visual variará conforme al punto geográfico elegido. Ciertos sectores de Chile y Argentina presenciarán cómo nuestro satélite natural tapa brevemente al gigante gaseoso, mientras que sectores de Nueva Zelanda y la isla Norfolk experimentarán un fenómeno análogo sobre la estrella alfa en la madrugada del 1 de diciembre, hora local.

¿Cómo ver el encuentro celeste del 30 de noviembre desde Perú y el mundo?

En Lima, ubica la Luna al este-noreste durante la madrugada y sigue el conjunto hasta el noreste antes del amanecer a las 5.33 a. m. según Time and Date. Aunque SENAMHI advierte nubosidad costera y la contaminación lumínica opaca Marte y Régulo, subir hacia Chosica, Santa Eulalia, Canta o Antioquía mejora la vista, mientras la sierra sur (Arequipa, Puno, Cusco), la costa norte y la selva ofrecen mayor claridad para distinguir a los cuatro astros junto a Júpiter y Leo.

Ciudad Zona horaria Intervalo de observación Hora de referencia Diámetro aparente del grupo a esa hora Lima, Perú UTC−5 30 nov., 02:00–04:00 (aprox.) 03:00 (orientativa) — Ciudad de México, México UTC−6 30 nov., 00:43–06:03 30 nov., 02:06 5,1° Guadalajara, México UTC−6 30 nov., 00:59–06:22 30 nov., 02:03 5,1° Monterrey, México UTC−6 30 nov., 00:43–06:17 30 nov., 02:18 5,1° Nueva York, Estados Unidos UTC−5 29 nov., 23:46 a 30 nov., 05:55 30 nov., 05:26 5,2° São Paulo, Brasil UTC−3 30 nov., 00:57–04:17 30 nov., 04:17 5,9° Madrid, España UTC+1 30 nov., 01:05–07:14 30 nov., 07:14 6,9° Barcelona, España UTC+1 30 nov., 00:41–06:52 30 nov., 06:52 7,1° Sevilla, España UTC+1 30 nov., 01:17–07:17 30 nov., 07:17 6,8° Tokio, Japón UTC+9 30 nov., 23:35 a 1 dic., 05:33 30 nov., 23:35 5,3° Sídney, Australia UTC+11 1 dic., 02:02–04:34 1 dic., 02:02 5,2°

La observación será óptima en lugares altos y alejados de la contaminación lumínica. Foto: Star Walk

¿Cómo distinguir a Júpiter, Marte y Régulo junto a la Luna menguante a simple vista?

Localiza primero la Luna gibosa menguante, con alrededor del 60% de su disco visible. Cerca de este satélite destaca Júpiter por su intensidad lumínica mayor, mientras Marte muestra un brillo discreto y matiz rojizo o anaranjado.

Por otro lado, Régulo, principal luminaria de Leo, presenta un tono blanco azulado. Representa el punto menos resplandeciente del grupo y marca la base de la Hoz de Leo, figura estelar que traza un signo de interrogación invertido. Con cielo despejado, los cuatro astros se reconocen sin ayuda óptica.

La Luna menguante protagonizará un bonito encuentro con Júpiter y Marte durante las madrugadas del 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Foto: NASA Net

¿Por qué Star Walk halló solo siete alineaciones entre 1900 y 2099?

Star Walk empleó las efemérides DE440s del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA para rastrear conjunciones donde la Luna, dos planetas y una estrella entraran dentro de un círculo de 5,2 grados de diámetro desde el centro terrestre. El análisis sumó filtros de luminosidad fijados en Júpiter, Marte y Régulo, lo que redujo el registro a siete eventos en doscientos años, con el de 2026 entre ellos.

Un precedente con idéntica combinación celeste sucedió el 24 de abril de 1980, dentro de un radio angular de 2,8 grados. Al extender el margen a 6 grados, la proyección ubicó el próximo suceso análogo en 2051, fecha en que coincidirán nuestro satélite natural, Mercurio, Venus y Espiga cerca del astro rey.