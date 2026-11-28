Lambayeque: MTC traslada cinco puentes modulares a la región para atender eventuales emergencias por lluvias del Fenómeno El Niño La medida responde al incremento del caudal de ríos por el Fenómeno El Niño, afectando 26 puentes en el país que han sido identificados en situación de riesgo, según el MTC.

En Lambayeque, el MTC inspeccionó trabajos en el puente La Leche y anunció el reemplazo integral de la infraestructura tras el Fenómeno El Niño. | Foto: Andina/Composición LR

En Lambayeque, el MTC inspeccionó trabajos en el puente La Leche y anunció el reemplazo integral de la infraestructura tras el Fenómeno El Niño. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso el traslado de cinco puentes modulares a Lambayeque para responder ante posibles interrupciones del tránsito ocasionadas por las lluvias e inundaciones. El anuncio fue realizado este sábado 28 de noviembre por el ministro José Tangherlini, durante una visita a la región.

La infraestructura permitirá reemplazar temporalmente los puentes que resulten inutilizados por el incremento del caudal de los ríos asociado al fenómeno El Niño. Según informó el titular del sector, actualmente existen 26 puentes identificados en situación de riesgo en el país, algunos de los cuales ya recibieron intervenciones preventivas.

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MTC identifica 26 puentes en riesgo por el incremento del caudal de los ríos

El ministro José Tangherlini explicó que los trabajos de prevención buscan evitar que las lluvias y las crecidas de los ríos interrumpan la conectividad entre las localidades. En ese contexto, el MTC coordinó el traslado de cinco estructuras modulares a Lambayeque para utilizarlas en caso de que algún puente quede fuera de servicio.

El titular del sector también señaló que existen vías interrumpidas en Piura, Chiclayo y Áncash, donde Provías Nacional mantiene maquinaria disponible para atender las emergencias. Precisó que los trabajos de recuperación se ejecutarán una vez que las condiciones meteorológicas permitan el ingreso seguro de los equipos.

Puente La Leche será reemplazado tras las intervenciones para proteger su estructura

Durante su recorrido por Lambayeque, Tangherlini inspeccionó las labores de descolmatación del cauce y protección de las riberas del puente La Leche. Estas intervenciones permitieron contener el avance del agua y evitar que el desborde afectara al distrito de Íllimo. Además, se colocaron geobolsas y se realizaron trabajos de limpieza en la caja hidráulica.

El ministro adelantó que el MTC y la concesionaria IIRSA Norte acordaron ejecutar el reemplazo integral de esta infraestructura. Para ello, una vez concluida la etapa del Fenómeno El Niño, se iniciará la elaboración del expediente técnico. Asimismo, informó que en la Autopista del Sol, correspondiente a la carretera Panamericana Norte, se realizaron labores de descolmatación en algunos puentes mediante la concesionaria Covisur.