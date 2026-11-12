Vía de Evitamiento Papa León XIV conectará Chiclayo y Lambayeque en 14 minutos La obra puesta en funcionamiento por el MTC beneficiará a más de 1,3 millones de personas y busca descongestionar el tránsito entre ambas ciudades.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inauguró la Vía de Evitamiento Papa León XIV en Lambayeque, mejorando la conexión entre Chiclayo y Lambayeque.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inauguró la Vía de Evitamiento Papa León XIV en Lambayeque, mejorando la conexión entre Chiclayo y Lambayeque. Gobierno

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en funcionamiento la Vía de Evitamiento Papa León XIV, en Lambayeque, infraestructura que permitirá conectar de manera más rápida las ciudades de Chiclayo y Lambayeque. La obra fue inaugurada este 12 de noviembre, en el marco de la visita del sumo pontífice al Perú.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, y contó con la participación del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y del vicario general de la Diócesis de Chiclayo, padre Jorge Villegas, quien realizó la bendición de la infraestructura.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inauguró la Vía de Evitamiento Papa León XIV en Lambayeque, mejorando la conexión entre Chiclayo y Lambayeque.

De acuerdo con el MTC, uno de los principales efectos de la nueva vía será la reducción del tiempo de traslado entre Chiclayo y Lambayeque. El recorrido, que actualmente puede tomar alrededor de 40 minutos, podrá realizarse en aproximadamente 14 minutos.

La infraestructura también busca descongestionar el tránsito en las zonas urbanas y ofrecer una ruta alternativa para vehículos que se desplazan por esta parte de la región.

Durante la inauguración, Tangherlini señaló que la puesta en funcionamiento de la vía responde a un ‘‘compromiso asumido’’ por el Gobierno antes de la llegada del papa León XIV al país.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inauguró la Vía de Evitamiento Papa León XIV en Lambayeque, mejorando la conexión entre Chiclayo y Lambayeque.

Vía beneficiará a más de 1,3 millones de personas

Según información del MTC, la obra beneficiará a más de 1,3 millones de personas y contribuirá a mejorar la conexión vial de Lambayeque con otras regiones del norte del país, entre ellas Piura, Tumbes y La Libertad.

La nueva ruta también tendrá relevancia durante las actividades vinculadas a la visita del papa León XIV a Lambayeque, debido al desplazamiento de ciudadanos y visitantes hacia los puntos incluidos en su recorrido.

El proyecto, además, contempla una función como vía alterna ante posibles afectaciones de las carreteras existentes por lluvias intensas. El MTC indicó que esta infraestructura podrá servir como una alternativa de circulación frente a eventuales inundaciones asociadas a episodios climáticos adversos.

La denominación Vía de Evitamiento Papa León XIV convierte a esta infraestructura en la primera obra vial del país que lleva el nombre del actual pontífice. Su puesta en funcionamiento ocurre mientras el papa realiza su visita al Perú, con actividades programadas en distintas regiones del país.