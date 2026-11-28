Choque frontal entre minivan y camioneta en la Carretera Central deja siete heridos, entre ellos dos menores El accidente ocurrió en el sector de Quiulla, en el tramo La Oroya-Huancayo. El conductor de la minivan quedó atrapado entre los fierros retorcidos y los bomberos tuvieron que utilizar herramientas especiales para rescatarlo.

Personal de emergencias, incluyendo bomberos y Policía de Carreteras, asistieron a los afectados y los llevaron al Hospital de La Oroya, donde dos heridos tienen pronóstico reservado.

Personal de emergencias, incluyendo bomberos y Policía de Carreteras, asistieron a los afectados y los llevaron al Hospital de La Oroya, donde dos heridos tienen pronóstico reservado.

Un choque entre una minivan y una camioneta Toyota RAV4 dejó siete personas heridas, entre ellas dos menores de 14 y 13 años, a la altura del kilómetro 14+500 de la Carretera Central, en el sector de Quiulla, en el tramo La Oroya-Huancayo, en Junín.

La colisión movilizó a los bomberos, personal de auxilio de Deviandes y efectivos de la Policía de Carreteras, quienes auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos y coordinaron su traslado al Hospital de La Oroya. Según información preliminar, los dos menores presentaban pronóstico reservado.

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Bomberos rescataron al conductor atrapado entre los fierros

De acuerdo con el reporte de la Agencia Andina, la camioneta Toyota RAV4, de placa D2N-583, conducida por Jesús Roberto Vargas Urbina, de 48 años, se desplazaba de Huancayo hacia Pasco. En sentido contrario circulaba la minivan de placa D8U-263, al mando de Jhosep Cárdenas Cusi, de 21 años.

La fuerza del impacto provocó severos daños materiales en ambas unidades y dejó uno de los vehículos fuera de la carretera. El conductor de la minivan quedó atrapado en la estructura metálica deformada, por lo que los bomberos de La Oroya utilizaron herramientas especiales para liberarlo.

Entre los ocupantes de la minivan viajaban Yurico Cárdenas Cusi, Vilma Cusi Yauri, de 46 años; los menores de iniciales Y.C.C., de 14, y Y.C.C., de 13; y Antoni Cárdenas Cusi, de 27 años. En la camioneta viajaban el conductor y Walter Palacios Ambrosio, de 66 años.

Los siete heridos llegaron al Hospital de La Oroya en ambulancias de Deviandes, una unidad de bomberos y un vehículo policial.

Tras el accidente, la Policía de Carreteras detuvo a ambos conductores y los trasladó a la Comisaría PNP de La Oroya. Los vehículos quedaron a disposición de la sección de Tránsito para las investigaciones correspondientes. El fiscal adjunto Sander Salcedo Flores, del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de La Oroya, tomó conocimiento del caso.