El alcalde electo de Miraflores, Jorge Muñoz, pidió a la presidenta Keiko Fujimori que se reúna con los alcaldes electos de Lima para coordinar desde ahora la respuesta al fenómeno de El Niño. Lo hizo en un comunicado difundido este sábado, luego de recibir su credencial, y a poco más de un mes de que las nuevas autoridades municipales asuman funciones.

Muñoz precisó que primero buscará a la alcaldesa electa de Lima Metropolitana. "Me comunicaré con la alcaldesa electa de Lima Metropolitana para proponerle que convoque a los demás alcaldes electos de Lima a una reunión de trabajo. Una vez definida una agenda común, solicitaremos a la señora presidenta de la República que nos reciba para articular esfuerzos con el Gobierno nacional", indicó.

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El alcalde electo señaló que, de acuerdo con los pronósticos técnicos, "el fenómeno de El Niño costero podría alcanzar una magnitud extraordinaria y prolongarse más allá de febrero del próximo año, provocando lluvias superiores a lo normal en la costa central, un incremento en el caudal de nuestros ríos y posibles afectaciones en el litoral, como ya se observa en el norte del país".

Por eso planteó que la reunión se haga sin esperar a asumir nuestras funciones. "Si esperamos hasta el 1 de enero, habremos perdido un tiempo muy valioso que podría ser determinante para proteger la vida de nuestros vecinos, contribuir a garantizar la continuidad de servicios esenciales, como el agua potable, y prevenir daños a nuestra infraestructura", sostuvo.

Comunicado de Jorge Muñoz.

"La campaña electoral ya terminó"

El alcalde electo dirigió su llamado a los alcaldes distritales electos, a la alcaldesa electa de Lima Metropolitana y a la presidenta. "La campaña electoral ya terminó. Es momento de dejar de lado cualquier diferencia y trabajar juntos por nuestra ciudad", afirmó. Consideró "indispensable" una respuesta "coordinada y mancomunada, en el marco de nuestras respectivas competencias".

Para Muñoz, la responsabilidad de las autoridades es "anticiparnos, trabajar juntos y adoptar desde ahora todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance".

Cabe señalar que el Enfen (Estudio Nacional del Fenómeno El Niño) indicó que el calentamiento del mar persiste en gran parte del Pacífico tropical y alcanza su máxima intensidad frente a la costa peruana. El organismo pronosticó que el Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y se debilitaría de forma progresiva hasta julio.