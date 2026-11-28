Adulta mayor muere tras falta de atención en Piura: ambulancia no llegó a su casa por inundaciones La unidad que debía prestarle atención médica de urgencia no logró ingresar hasta la urbanización donde vive debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. La víctima falleció tras sufrir una emergencia de salud.

Una adulta mayor, identificada como Nancy Ortiz Oyola, falleció la mañana de este sábado 28 de noviembre en Piura tras sufrir una emergencia médica y no recibir atención oportuna. Según los primeros reportes, las inundaciones causadas por las lluvias intensas impidieron que una ambulancia llegara hasta su vivienda, ubicada en la urbanización Ignacio Merino, en la ciudad de Piura.

Los vecinos señalaron a RPP Noticias que la unidad médica no logró ingresar a la zona, debido a que el agua acumulada por las precipitaciones alcanza aproximadamente un metro y medio de altura en los sectores más bajos de la urbanización. Hasta el momento, la emergencia también impide que los especialistas lleguen para realizar el levantamiento del cadáver.

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Más de 700 familias afectadas por inundaciones

De acuerdo con el medio, alrededor de 700 familias de la segunda etapa de la urbanización Ignacio Merino se han visto afectadas por las lluvias intensas que comenzaron el jueves 26 de noviembre y se prolongaron por más de 12 horas, generando extensos acumulados de agua en los exteriores de sus viviendas.

Debido a esta situación, algunas familias aún permanecen atrapadas en el segundo piso de sus casas, mientras que en las calles se registra la proliferación de zancudos y crece la preocupación por el riesgo de enfermedades como la leptospirosis debido a la contaminación de las aguas estancadas con desagüe.

Solicitan ayuda urgente

Ante la emergencia, vecinos del sector solicitaron la ayuda urgente de las autoridades y el envío de agua potable, alimentos y víveres para abastecer a las familias que no pueden salir de sus viviendas. Además, pidieron la presencia de personal médico para atender a los adultos mayores y a otras personas que presentan complicaciones de salud.