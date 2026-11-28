Declaran en emergencia a Kuélap ante el Fenómeno El Niño: ejecutarán obras de prevención durante 90 días La medida tiene una vigencia de 90 días y prioriza la estabilización de estructuras vulnerables del monumento, protegidas mediante la Resolución Viceministerial N.° 000326-2026-VMPCIC/MC.

El Ministerio de Cultura declara en emergencia el complejo arqueológico de Kuélap para realizar intervenciones preventivas

El Ministerio de Cultura declara en emergencia el complejo arqueológico de Kuélap para realizar intervenciones preventivas Foto: Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura declaró en emergencia el complejo arqueológico de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, para ejecutar intervenciones preventivas frente a los riesgos del Fenómeno El Niño y la temporada de lluvias 2026-2027. La medida tendrá una vigencia de 90 días calendario y priorizará la estabilización de estructuras vulnerables del monumento.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución Viceministerial N.° 000326-2026-VMPCIC/MC, a partir de los pronósticos de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). El objetivo es reducir el riesgo de daños en el patrimonio arqueológico y evitar la pérdida de información científica.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Kuélap: instalarán apuntalamientos metálicos en tres puntos vulnerables

Entre las principales intervenciones figura la instalación de apuntalamientos metálicos en los puntos de conservación PC02, PC03 y PC04, ubicados en el lado suroeste del sector Fortaleza. Estas estructuras permitirán reforzar los componentes arquitectónicos ante posibles lluvias intensas.

Los trabajos comprenden la preparación y el suministro de los elementos metálicos, el acondicionamiento de las áreas y el montaje de los sistemas de soporte. También contemplan supervisión, controles técnicos, ajustes y un monitoreo inicial para verificar su funcionamiento.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, tendrá a su cargo las gestiones y acciones técnicas para ejecutar las intervenciones durante los 90 días establecidos.

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Cultura informó que la DDC Amazonas cuenta con recursos presupuestales para financiar los trabajos de prevención y conservación en Kuélap.