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TUUA internacional bajaría a US$4 en el Jorge Chávez: MTC trabaja en una reducción adicional

La TUUA internacional del Jorge Chávez podría bajar de US$10,05 a aproximadamente US$4, luego de que el Gobierno planteara ampliar el descuento propuesto por Lima Airport Partners (LAP). El MTC y el MEF coordinan el ajuste, mientras las aerolíneas se comprometieron a incluir el cobro en los boletos aéreos.

MTC propone nueva tarifa de US$4 para pasajeros en conexión internacional.
MTC propone nueva tarifa de US$4 para pasajeros en conexión internacional.Difusión
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El ministro de Transportes, José Angello Tangherlini, informó que LAP presentó una propuesta de adenda al contrato de concesión que contempla reducir en 37% la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional. Sin embargo, el Ejecutivo considera que ese descuento todavía puede ampliarse y busca que el monto final se acerque a los US$4 por pasajero.

La propuesta fue expuesta por Tangherlini ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados. El ministro sostuvo que la rebaja busca hacer más competitivo al Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región.

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TUUA internacional bajaría de US$10,05 a US$4 con nueva propuesta del MTC

La propuesta presentada por LAP establece una reducción de 37% en la tarifa de transferencia internacional, con lo que el cobro pasaría de US$10,05 a aproximadamente US$6,40, sin incluir el IGV. No obstante, el MTC busca que la rebaja sea mayor y que el pasajero termine pagando alrededor de US$4.

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Con la propuesta de LAP, la TUUA pasaría de US$10,05 a US$6,40. El MTC busca llevarla un paso más abajo, hasta los US$4, aunque todavía no ha detallado cómo se aplicaría este descuento ni cuándo entraría en vigencia. El cobro rige desde el 7 de diciembre de 2025 para quienes llegan a Lima desde el extranjero y continúan su viaje hacia otro destino internacional.

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Las aerolíneas han cuestionado esta tarifa porque encarece el tránsito por Lima frente a otros aeropuertos de la región. El costo adicional puede restarle atractivo al Jorge Chávez como punto de conexión, ya que los pasajeros también consideran cuánto les cuesta hacer escala antes de elegir una ruta.

Aerolíneas incluirán la TUUA internacional en el precio del boleto aéreo

La reducción del monto no es el único cambio que negocia el Gobierno. Tangherlini también informó que las aerolíneas se comprometieron a incorporar la TUUA de transferencia internacional directamente en el precio de los pasajes. De concretarse el acuerdo, los pasajeros conocerían este costo al momento de comprar su boleto y ya no tendrían que realizar un pago por separado durante su escala en Lima.

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El compromiso de las compañías aéreas forma parte de las conversaciones que mantienen con el MTC, el MEF y LAP para alcanzar un acuerdo. La concesionaria deberá concretar los cambios mediante la adenda correspondiente, por lo que tanto el nuevo monto como las condiciones de aplicación todavía están sujetos a las negociaciones entre las partes.

Para el Ejecutivo, el objetivo es que una menor tarifa y un mecanismo de cobro integrado al boleto contribuyan a atraer más pasajeros en conexión internacional y fortalezcan el papel de Lima como centro de distribución de vuelos en la región.

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