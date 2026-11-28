Piura: sistema de evacuación que promovió el Gobierno de Keiko Fujimori no funcionó y generó inundaciones en la ciudad Dirigentes vecinales denunciaron demoras en el encendido de los equipos, falta de combustible y escasez de operadores en Veintiséis de Octubre y Piura, lo que provocó la activación de tres cuencas ciegas que dejaron a miles de ciudadanos afectados. Labores estaban a cargo del Ministerio de Vivienda.

Hasta la noche del viernes, la región de Piura seguía soportando una lluvia torrencial y tres grandes cuencas ciegas permanecían activadas afectando a más de mil familias de los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, pese a la presencia de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación (SARE) del Ministerio de Vivienda.

Desde el asentamiento humano La Molina II Etapa, en Veintiséis de Octubre, el dirigente Javier Vargas señaló que el SARE de esta jurisdicción, a cargo del Ministerio de Vivienda, habría comenzado a operar dos horas después de iniciada la precipitación. Asimismo, indicó que el combustible se agotó cerca de las 11 p. m. del jueves y el equipo recién volvió a funcionar pasada la 1 p. m. del viernes, cuando la municipalidad distrital trasladó el carburante.

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"Esta es una negligencia tremenda. Este es el SARE principal. A raíz de esto ya se inundaron las casas de la zona A y B, hay más de 30 damnificados con casas dañadas y 100 afectados por el ingreso del agua, malogrando refrigeradoras, cocinas y camas", aseveró Vargas.

El dirigente resaltó que la paralización de este punto repercute directamente en los SARE de los sectores Las Dalias y Los Dos Grifos, debido a que forman parte de un mismo sistema, afectando así a otros asentamientos humanos y urbanizaciones que requieren filtrar el agua.

Quejas

La presidenta de la Juveco Residencial Piura, Marjorie Briceño, expuso que las electrobombas instaladas no abastecen para drenar toda el agua de la cuenca ciega de El Chilcal, lo que afecta a las urbanizaciones Bancarios, Santa Ana, Chilcal, Magisterial y Residencial Piura. Acotó que esta situación era de público conocimiento, motivo por el cual el Ministerio de Vivienda dispuso un trasvasador para el sector; sin embargo, el equipo tampoco operó de forma adecuada.

"Le pedimos al ministerio que nos dejara las mangas ya instaladas. ¿Cuál fue su respuesta? Que en el momento de la lluvia ellos accionaban rápido. Recién a las 7.30 p. m. llegaron los militares y a las 10.40 p. m. se prendió el trasvasador", expuso la dirigente.

Además de estas demoras, puntualizó que se quedaron sin combustible por cerca de dos horas durante la tarde del viernes y que se presentó un problema con la manga conectada a la maquinaria.

"No hemos tenido presencia del Gobierno Regional; un gerente vino, miró y se fue. No ha venido el Ministerio de Vivienda (...). Lo peor de todo es que no funciona (...). Tenemos viviendas en las que el agua llega hasta el cuello", criticó.

Por último, el presidente de la Juveco de Ignacio Merino II Etapa, Gerklos Reyes, señaló que la enorme cuenca ciega ubicada al ingreso de su jurisdicción se activó pese a contar con dos SARE en la zona. Explicó que el equipo correspondiente a su sector tuvo que apagarse porque el nivel del agua amenazaba con inundarlo y provocar un cortocircuito que dañara la infraestructura y a la población aledaña.

Detalló también que el SARE ubicado en la avenida Vice, muy cerca de su urbanización, estaba inoperativo por falta de operadores. Esto provocó que el agua de ese sector discurriera hasta Ignacio Merino, superando el metro y medio de altura.

Ante este escenario, cerca de la 1 a. m. del viernes los vecinos solicitaron el uso de un segundo trasvasador. No obstante, los funcionarios de Vivienda les habrían indicado que dicha unidad estaba destinada a retirar el agua de la avenida Vice y que tampoco contaban con personal suficiente, pues solo disponían de un trabajador para activar la maquinaria. Recién con la llegada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se dispuso el despliegue del Ejército desde las 3.30 a. m. para tender las mangueras hasta el río Piura, logrando que el equipo operara a las 7 a. m.

"Me parece una negligencia y una falta de operatividad por parte de funcionarios irresponsables. No se puede repetir esta historia en la que, por negligencia de funcionarios e instituciones, se genere caos. Toda la II Etapa de Ignacio Merino está inundada. He tenido que salir nadando de mi casa para presionar y volver nadando porque estaba con toda el agua de lluvia y desagüe encima. A las 5 p. m. recién reactivaron las electrobombas. Estamos preocupados, con el agua hasta el cuello y vuelve a llover. Falta de empatía y responsabilidad", sentenció el dirigente.